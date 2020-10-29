Королева красоты и бывшая обладательница титула "Мисс Америка" Леанза Корнетт скончалась в октябре 2020 года

Так, стало известно, что 49-летняя "Мисс Америка-1993" скончалась в больнице Джэксонвилла в штате Флорида. На последних фото в Facebook женщина выглядит счастливой в кругу своей семьи.

По предварительной информации, она была госпитализирована после серьезной травмы головы, которую получила около трех недель назад, пишет издание People.

Несмотря на то, что врачи оказали модели всю необходимую помощь, Леанзе не становилось лучше. Модель ушла из жизни вскоре после госпитализации и проведения операции, но она не помогла. Семья Леанзы не сразу подтвердила эту информацию. Только спустя несколько недель бывший супруг женщины, а также ее подруги с модельных конкурсов сообщили общественности о гибели красавицы.

Как сообщили в организации "Мисс Америка", Леанза была яркой и красивой, а ее смех – заразительным, ею восхищались миллионы.

"Весь мир был у ее ног. Мы знаем, что она так много значила для многих. Мы опустошены этой внезапной потерей в нашей семье Мисс Америка, и мы глубоко сожалеем ее семье и близким друзьям о их потере. Пусть ее душа упокоится с миром", – написали в организации.

Леанза стала первой королевой красоты, посвятившей свою работу в качестве "Мисс Америки" проблеме профилактики СПИДа.

Кроме того, в 1991 году Корнетт стала первой актрисой, сыгравшей "живую" героиню диснеевского мультфильма "Русалочка" Ариэль – в постановке "Путешествие Русалочки" от Walt Disney World Resort. Также она сыграла небольшую роль в сериале "Район Мелроуз" и была ведущей нескольких телешоу.

Корнетт была замужем за телеведущим Марком Стейнсом в период с 1995 по 2013 год. У нее осталось двое сыновей – 16-летний Эйвери и 18-летний Кай.

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