Королева красоты и бывшая обладательница титула "Мисс Америка" Леанза Корнетт скончалась в октябре 2020 года
Так, стало известно, что 49-летняя "Мисс Америка-1993" скончалась в больнице Джэксонвилла в штате Флорида. На последних фото в Facebook женщина выглядит счастливой в кругу своей семьи.
По предварительной информации, она была госпитализирована после серьезной травмы головы, которую получила около трех недель назад, пишет издание People.
Разъяренный Тарзан в трусах устроил публичные разборки, фото: "Мозгов как у двухлетки"
Внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."
Раздетый Артур Пирожков вызвал фурор, красивее Жан-Клода Ван Дамма: "Бицепсухи скоро лопнут"
Отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение: "После 30 октября..."
Несмотря на то, что врачи оказали модели всю необходимую помощь, Леанзе не становилось лучше. Модель ушла из жизни вскоре после госпитализации и проведения операции, но она не помогла. Семья Леанзы не сразу подтвердила эту информацию. Только спустя несколько недель бывший супруг женщины, а также ее подруги с модельных конкурсов сообщили общественности о гибели красавицы.
Как сообщили в организации "Мисс Америка", Леанза была яркой и красивой, а ее смех – заразительным, ею восхищались миллионы.
"Весь мир был у ее ног. Мы знаем, что она так много значила для многих. Мы опустошены этой внезапной потерей в нашей семье Мисс Америка, и мы глубоко сожалеем ее семье и близким друзьям о их потере. Пусть ее душа упокоится с миром", – написали в организации.
Леанза стала первой королевой красоты, посвятившей свою работу в качестве "Мисс Америки" проблеме профилактики СПИДа.
Кроме того, в 1991 году Корнетт стала первой актрисой, сыгравшей "живую" героиню диснеевского мультфильма "Русалочка" Ариэль – в постановке "Путешествие Русалочки" от Walt Disney World Resort. Также она сыграла небольшую роль в сериале "Район Мелроуз" и была ведущей нескольких телешоу.
Корнетт была замужем за телеведущим Марком Стейнсом в период с 1995 по 2013 год. У нее осталось двое сыновей – 16-летний Эйвери и 18-летний Кай.
Напомним, злой рок сериала "Хор" выбрал новую жертву: что известно о таинственной гибели Наи Риверы.
Как сообщала Politeka, проклятье сериала «Мастер Маргарита» в действии: не стало известной актрисы, подробности.
Также Politeka писала, что не стало одного из величайших певцов всех времен, его хиты слышал каждый человек.