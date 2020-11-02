В США убили звезду известных американских сериалов, которым восхищались миллионы
Так, Эдди Хасселл был застрелен прямо на улице в воскресенье утром во время попытки угона его автомобиля, полиция продолжает расследование инцидента, пишет Variety.
Как стало известно, на место происшествия сразу же прибыли полицейские. Они увидели, что у Хассела огнестрельное ранение и он истекает кровью.
Актера доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти – они констатировали смерть Эдди. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Полицейские разыскивают убийц, а машину погибшего актера удалось найти.
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После его гибели девушка Хасселла опубликовала пост в Instagram.
"Ты был мне дороже всех летучих мышей во всех пещерах мира, Эдди Хасселл. Я любила тебя больше, чем небо в Техасе. Ты делал меня сумасшедшей больше, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо встречала, и я любила тебя за это. Покойся с миром. Мое сердце всегда будет с тобой", — написала Лиз Маршиан.
Напомним, Эдди Хассел родился 16 июля в Корсикане. Он снимался во многих картинах таких как "Джобс: Империя соблазна", "О, Люси!", "2012", "Детки в порядке", "Поверхность", "Саутленд", "Коварные горничные", "Кости".
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