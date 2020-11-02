Звезда музыкального коллектива "Лисапетный батальон" Наталья Фалион поделилась трагическими воспоминаниями о том, как потеряла сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Youtube-канал Фалион.

Женщина рассказала, что жизнь ее ребенка оборвалась ровно два года назад, и за это время боль не унялась.

"Ровно два года назад, в ночь на 28 октября, остановилось сердце моего сына Виктора. Говорят, что время лечит. Неправда, нет. Время не лечит, просто ты придумываешь себе сказку, что он где-то жив, что он придет. И только так тебе становится легче. Что я могла бы подарить тебе, сын, на сегодняшний день - наверное, только песню", - сказала женщина.

После этого обращения Фалион в видео начинается и сама песня под названием "Я всегда буду ждать тебя".

Песня сопровождается видеорядом - в частности, можно увидеть, как Наталья пришла на могилу своего сына, присела рядом и начала плакать. Затем исполнительница побывала у местного водоема и дома, у камина с его фотографией.

В комментариях поклонники выразили соболезнования и поддержку звезде "Лисапетного батальона".

"Я плачу вместе с вами, уважаемая Наталья... Нет ничего страшнее, чем хоронить своих детей. Женщины, которые пережили это горе, святые при жизни", "Нет для мамы большего горя, чем потерять ребенка", "Примите соболезнования...", - написали пользователи под видео.

Напомним, ранее звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией, фото.

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