Звезда музыкального коллектива "Лисапетный батальон" Наталья Фалион поделилась трагическими воспоминаниями о том, как потеряла сына
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Youtube-канал Фалион.
Женщина рассказала, что жизнь ее ребенка оборвалась ровно два года назад, и за это время боль не унялась.
"Ровно два года назад, в ночь на 28 октября, остановилось сердце моего сына Виктора. Говорят, что время лечит. Неправда, нет. Время не лечит, просто ты придумываешь себе сказку, что он где-то жив, что он придет. И только так тебе становится легче. Что я могла бы подарить тебе, сын, на сегодняшний день - наверное, только песню", - сказала женщина.
После этого обращения Фалион в видео начинается и сама песня под названием "Я всегда буду ждать тебя".
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Песня сопровождается видеорядом - в частности, можно увидеть, как Наталья пришла на могилу своего сына, присела рядом и начала плакать. Затем исполнительница побывала у местного водоема и дома, у камина с его фотографией.
В комментариях поклонники выразили соболезнования и поддержку звезде "Лисапетного батальона".
"Я плачу вместе с вами, уважаемая Наталья... Нет ничего страшнее, чем хоронить своих детей. Женщины, которые пережили это горе, святые при жизни", "Нет для мамы большего горя, чем потерять ребенка", "Примите соболезнования...", - написали пользователи под видео.
Напомним, ранее звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией, фото.
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