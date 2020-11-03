Состояние здоровья российской писательницы Дарьи Донцовой резко ухудшилось

Ранее писательница была госпитализирована с коронавирусом, а утром 3 ноября Донцовой стало резко плохо – у нее зашкаливали давление и пульс. Врачи ее состояние оценили, как "тяжелое", а сама она "готовилась к смерти и уходу из жизни".

Об этом она написала на личной странице в Instagram. По словам писательницы, нормализовать ее состояние помогла молитва.

"Сегодня случилось чудо. Около пяти утра мне стало плохо. Приходит медсестра, меряет давление, а оно очень-очень высокое. Она побежала за врачом, а я лежу и думаю: ну вот, наверное, я и уйду. Я стала читать Псалтырь и тут как будто внутри моего организма свет выключили или включили. Трудно объяснить. Пришел доктор, померял давление и пульс, а они нормальные… Вот такое чудо со мной случилось", – рассказала Донцова.

Как отмечено в сообщении, учитывая возраст Донцовой и онкозаболевание в анамнезе, врачи продолжают расценивать состояние знаменитой пациентки, как тяжелое, ведется борьба за ее здоровье и жизнь.

О заболевании писательницы коронавирусом стало известно 2 ноября. Донцова из больницы записала видеообращение. На ролике было видно, что женщина находится под капельницей, но утверждала, что чувствует себя хорошо.

В 1997 году у Донцовой был выявлен рак молочной железы. За 2,5 года она перенесла 4 операции и 18 курсов химиотерапии и победила тяжелое заболевание.



68-летняя Дарья Донцова известна как автор циклов иронических детективов о Даше Васильевой, Иване Подушкине, Виоле Таракановой и других. Донцову также знают как сценаристку и телеведущую. Была замужем трижды, имеет двоих детей - сына Аркадия и дочь Марию. Также она является бабушкой четверых внуков.

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