Популярная американская актриса Кэрол Артур умерла в возрасте 85 лет
По словам инсайдеров, артистка скончалась в доме престарелых в Лос-Анджелесе, в котором она жила с 2015 года. Последние 11 лет своей жизни Кэрол боролась с болезнью Альцгеймера, но болезнь оказалась сильнее.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Кэрол Артур родилась 4 августа 1935 года в Хакенсаке, штат Нью-Джерси. За свою карьеру она снялась в 30 проектах. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с ее участием – "Немое кино", "Сверкающие седла", "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Дракула: Мертвый и довольный", "Седьмое небо", "С пистолетом наголо", "Крестный сын", "Величайший любовник в мире", "Веселые ребята" и "Почти беременна".
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Актерское мастерство стало семейным делом, поскольку Артур снялась в комедийном боевике ее мужа "Горячие вещи" (1979). Продолжили дело родителей - дети пары Дэвид ДеЛуиз, Майкл ДеЛуиз и Питер ДеЛуиз. Все они стали актерами.
Артур пережила своего мужа, который умер от почечной недостаточности в 2009 году в возрасте 75 лет. У актрисы остались сыновья и внуки. Друзья и знакомые описывают ее, как веселую женщину, которая всегда улыбалась и приносила окружающим радость.
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