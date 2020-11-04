Режиссер решил признаться в том, легко ли ему было

Продюсер и режиссер, а также автор топовых проектов шоу-бизнеса Олег Боднарчук приоткрыл занавес своей творческой жизни

В частности, режиссер рассказал о том, какие у него были успехи во время сотрудничества с российской артисткой Светланой Лободой и Примадонной Аллой Пугачевой.

Соответствующее видео опубликовали на канале "POLITEKALIFE" в YouTube.

Режиссер признался, что с экстравагантной Примадонной Аллой Пугачевой ему работалось весьма тяжело. Он считает, что одной из причин такой нелегкости в сотрудничестве с Пугачевой стал его достаточно юный возраст.

Боднарчук подчеркнул, что его в столь молодом возрасте уже пригласили работать с такой великой артисткой. Также продюсер упомянул, что Алла Борисовна Пугачева является сама режиссером, поэтому ему было трудно работать с ней.

Он вспомнил тот период, когда во время сотрудничества с Примадонной, она самостоятельно все видела. При всем этом, Боднарчуку оставалось только это внедрить в реальную жизнь.

"Я почувствовал себя перчатками на чужих руках. Но это самый большой орден на моей груди и не знаю, сможет ли еще кто-то его получить", - нескромно заявил известный украинский продюсер.

Кроме того, вспомнил режиссер Олег Боднарчук и времена работы с яркой российской артисткой Светланой Лободой. Как и с Пугачевой, режиссеру было очень страшно работать с Лободой.

"Со Светланой тоже боялся работать, потому что все слухи, что она невыносимая, что у нее трудный характер, и у нас складывались обстоятельства к тому, чтобы посотрудничать. Но я все время отодвигал этот момент", - вспомнил Олег.

Тем не менее, когда ей понадобилась помощь, Боднарчук согласился сотрудничать. И теперь он сделал вывод о том, что Лобода - "это турбомашина нашего века".

Напомним, что певица Светлана Лобода похвасталась горячими образами на церемонии одной из престижных премий.

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