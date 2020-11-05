Скончалась актриса Эльза Рэйвен, которая известна зрителям по ролям в культовых картинах "Титаник" и "Назад в будущее"
Печальные новости подтвердил агент американской актрисы изданию The Sun.
Как стало известно, женщина умерла у себя дома. У нее не было собственных детей, однако у Эльзы осталось 15 племянников и племянниц.
Впервые Рэйвен появилась на экране в 1970-м году в картине "Убийцы медового месяца". Позже она сыграла в таких проектах, как "Ужас Амитивилля", "Дни нашей жизни", "Принц из Беверли-Хиллз", "Титаник", "Назад в будущее" и "Скорая помощь".
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Актерскую карьеру Эльза закончила в возрасте 80 лет, снявшись в своем последнем фильме "Ответы ни к чему" в 2011 году. Как видите, фильмы с ней покорили весь мир. В свое время ее красотой и талантом восхищалась вся страна, сейчас же Голливуд в трауре.
Стоит отметить, что в "Титанике" Эльза сыграла роль реальной героини Иды Штраус – жены совладельца универмага "Macy's" Исидора Штрауса. Она была одной из четырех пассажирок первого класса, которым не удалось спастись.
Женщина отказалась садиться в шлюпку, предпочтя разделить участь остававшегося на "Титанике" мужа.
Сцена с участием персонажа Рейвен стала одной из самых душераздирающих в фильме: пожилые супруги, обнявшись, лежат на кровати – в то время, как их каюту на тонущем судне заливает вода.
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