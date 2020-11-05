Российский певец Стас Пьеха тяжело пережил болезнь
В беседе с журналистом "КП" он рассказал о последствиях, которые оставил по себе "китайский вирус".
По словам артиста, заболевание протекало у него почти как у всех остальных.
"Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус", - рассказал Пьеха.
Но проблемы начали уже после болезни: у певца просел иммунитет и не до конца восстановился голос. В итоге Пьеха до сих пор хрипит и пытается поправить ситуацию с помощью дыхательной гимнастики.
Стоит отметить страшная болезнь не щадит ни знаменитостей, ни обычных людей.
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Известный харьковский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предполагает, что болезнь пойдет на спад либо когда более 60% людей переболеют этой заразой, либо же когда появится недорогая безопасная вакцина.
Врач считает, что пандемия закончится в 2022 году.
Напомним, беда случилась с Куценко, актер прикован к постели.
Как сообщала Politeka, беда настигла Фагота из "ТНМК", артист решился на откровенное признание.
Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» рассказала в деталях, как тяжело переносила китайский вирус.