Известный украинский шоумен Антон Лирник 15 лет назад похоронил восьмилетнюю дочь Марию
О трагедии, которая впоследствии разрушила и его брак, он рассказал в эфире программы «Почему я?» ее автору и ведущей, скандально известной певице Валерии, передает Politeka.net.
По словам Лирника, у дочери диагностировали опухоль в головном мозге, когда ей было шесть лет. На тот момент предпринимать что-либо было уже поздно, а врачи сразу сказали, что спасти ее не удасться.
«Это было откровенно, искренне, но это было страшно», – говорит Антон о своих ощущениях после слов врача.
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Тем не менее, смерть ребенка стала тяжелым потрясением для пары, у которой и так были натянутые отношения. Супруги развелись и переживали трагедию по отдельности. Лирник, например, собрал вещи и уехал в Германию. Он три месяца ни с кем не разговаривал,
«Я просто поехал в другую страну. И слава богу, что я оказался в месте, где практически никто вокруг не говорил на понятном мне языке. Я просто изолировался от людей, я ни с кем не общался, никому не звонил и не переписывался», – рассказал Лирник.
За границей он понемногу начал приходить в себя.
«Благодаря работе я начал возвращаться в нормальное состояние организма. Просто заставлял себя что-то делать, как-то абстрагироваться и писать... Как раз, за эти три месяца, это был мой рецепт лечения, я писал фильм о герое, похожего на себя, который переживает такую же ситуацию — болезнь ребенка, рак, операцию и смерть. Это был герой, немного лучше, чем я и в которого я вложил все то, что чувствовал», – поделился шоумен.
Сейчас у звезды две дочери: София от второго брака, которая живет в Киеве, и Марфа, которую ему родила третья возлюбленная. Он признался, что и сейчас испытывает жуткий страх за жизнь и здоровье своих девочек.
Напомним, украинский шоумен стал ведущим в России.
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