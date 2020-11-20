Я хочу работать и сама зарабатывать деньги, чтобы дать своему сыну намного больше, чем мы даем ему сейчас
Бизнес-леди, дизайнер, певица и внучка первого премьер-министра Украины Маша Фокина в интервью "POLITEKALIFE" рассказала о том, когда она начала зарабатывать свои первые деньги и спонсирует ли муж ее многочисленные увлечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Зарабатываю деньги я уже достаточно долго сама, потому что, когда я начала уже гастролировать, это было лет 15 назад, когда я начала зарабатывать. У меня первый клип вышел, когда мне было 16 лет. Так что я - ветеран еще тот. В первый день я начала зарабатывать, когда у меня начались концерты", - призналась украинская певица.
Девушка подшутила, что зарабатывала тогда столько, сколько помещалось в ее тумбочку или шкаф. Маша рассказала, что на элитный автомобиль она заработала своими силами, а квартиру ей подарил ее отец. Фокина также объяснила, допускает ли она мысль, что ее супруг зарабатывал меньше, чем она.
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"Я считаю, что женщина сопутствует полностью своему мужчине, она должна его поддерживать, они должны вместе зарабатывать. Наши родители зарабатывали все вместе, они создали семейный уют и быт совместно. Муж мой может зарабатывать больше, завтра я могу зарабатывать больше. Если мы – семья, значит мы – семья, у нас общий бюджет", - рассказала украинская бизнес-леди.
Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина объяснила, что она сейчас в Киеве по той простой причине, что хочет работать, а не сидеть на шее у мужа. Ей хочется обеспечивать своего 1,5-летнего ребенка и дать ему намного больше, чем у него есть сейчас.
"Мне хочется себя реализовать, как творческая личность, я хочу работать, я хочу зарабатывать деньги. Я хочу дать своему сыну больше, чем мы дадим и так ему", - подчеркнула украинская певица.
Напомним, что певица Маша Фокина объяснила, зачем она вернулась в Украину и что ее не устраивает в США.
Как сообщала Politeka, Маша Фокина рассказала, где она так долго пропадала и что поменялось в ее жизни.
Также Politeka писала, что внучка первого премьер-министра Витольда Фокина поблагодарила украинцев за то, как они относятся к ее дедушке.