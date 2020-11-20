Я хочу работать и сама зарабатывать деньги, чтобы дать своему сыну намного больше, чем мы даем ему сейчас

Бизнес-леди, дизайнер, певица и внучка первого премьер-министра Украины Маша Фокина в интервью "POLITEKALIFE" рассказала о том, когда она начала зарабатывать свои первые деньги и спонсирует ли муж ее многочисленные увлечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зарабатываю деньги я уже достаточно долго сама, потому что, когда я начала уже гастролировать, это было лет 15 назад, когда я начала зарабатывать. У меня первый клип вышел, когда мне было 16 лет. Так что я - ветеран еще тот. В первый день я начала зарабатывать, когда у меня начались концерты", - призналась украинская певица.

Девушка подшутила, что зарабатывала тогда столько, сколько помещалось в ее тумбочку или шкаф. Маша рассказала, что на элитный автомобиль она заработала своими силами, а квартиру ей подарил ее отец. Фокина также объяснила, допускает ли она мысль, что ее супруг зарабатывал меньше, чем она.

"Я считаю, что женщина сопутствует полностью своему мужчине, она должна его поддерживать, они должны вместе зарабатывать. Наши родители зарабатывали все вместе, они создали семейный уют и быт совместно. Муж мой может зарабатывать больше, завтра я могу зарабатывать больше. Если мы – семья, значит мы – семья, у нас общий бюджет", - рассказала украинская бизнес-леди.

Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина объяснила, что она сейчас в Киеве по той простой причине, что хочет работать, а не сидеть на шее у мужа. Ей хочется обеспечивать своего 1,5-летнего ребенка и дать ему намного больше, чем у него есть сейчас.

"Мне хочется себя реализовать, как творческая личность, я хочу работать, я хочу зарабатывать деньги. Я хочу дать своему сыну больше, чем мы дадим и так ему", - подчеркнула украинская певица.

Напомним, что певица Маша Фокина объяснила, зачем она вернулась в Украину и что ее не устраивает в США.

Как сообщала Politeka, Маша Фокина рассказала, где она так долго пропадала и что поменялось в ее жизни.

Также Politeka писала, что внучка первого премьер-министра Витольда Фокина поблагодарила украинцев за то, как они относятся к ее дедушке.