Внучка известной украинской певицы Софии Ротару показала свое новое фото из Майами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Софии Евдокименко в соцсети.
Так, на странице девушки появилась фотография, на которой она позирует в Майами Дизайн Дистрикт - районе, известном своей стильной современной архитектурой, элитными магазинами предметов интерьера и художественными галереями. В этом районе на улицах расположены различные арт-объекты, в том числе геодезический купол "Глаз мухи", созданный архитектором Ричардом Бакминстер Фуллером. Именно на фоне этого купола и позирует внучка Ротару.
Девушка одета достаточно просто - в белую майку, джинсы и белые кеды. Также на ней можно увидеть солнцезащитные очки в стильной белой оправе.
"Привет из Майами", - написала Евдокименко в комментарии к фото.
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Как известно, 19-ти летняя София Евдокименко длительное время находится в отношениях с украинским миллионером, а недавно стало известно, что она будет его женой. Как оказалось, новый возлюбленный Сони является предпринимателем и вице-президентом в крупной компании.
Внучка Ротару уже несколько лет живет в Нью-Йорке. Там она учится в Школе дизайна Parsons.
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