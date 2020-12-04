Звезда шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер старается не "светить" свою семью, опасаясь ненужной славы

Как сообщает Politeka.net, певица не выкладывает в социальные сети фото детей и мужа. В интервью "КП-Украина" она рассказала, что старается оберегать родных и не травмировать их излишним вниманием со стороны поклонников.

"Мне важно, чтобы у моих детей было нормальное детство. Они еще успеют завести себе Инстаграм и все остальное", - подчеркнула Надежда Мейхер. - "Не хочу, чтобы к моим детям было пристальное внимание. Оно и так есть. Не хочу это усиливать, педалировать, не хочу, чтобы они потом страдали".

Исполнительница добавила, что из-за популярности ее близким могут отправлять странные сообщения, способные травмировать психику, устроить травлю. По словам Надежды Мейхер, она сама долгое время избегала соцсетей, не воспринимала их, как источник пиара. Ее отношение изменилось, когда появилась возможность использовать "Инстаграм" в добрых целях.

"Захотела собрать деньги в помощь детям, у меня накопилось много вещей, которые или вообще не надевала или раз в жизни, и мне нужно было устроить распродажу", - поделилась Надежда.

Впрочем, недавно певица впервые вывела на публику своих дочерей Анну и Марию, она пригласила девочек в шоу "Танці з зірками" и поставила с ними совместный танец. Надя и ее малышки вышли на паркет в белоснежны одеждах, а после выступления младшая трогательно засмущалась и уткнулась лицом в подол матери - сразу видно, что она не привыкла к пристальному вниманию. Танец очень понравился членам жюри, которые поставили 40 баллов, хотя многие поклонники не согласились с такой высокой оценкой.

За кулисами шоу появился и 18-летний сын певицы по имени Игорь. Телеведущий Юрий Горбунов отметил, что молодой человек уже возмужал и отрастил усы.

Напомним, какой Надежда Мейхер была до "Танців з зірками", другой человек

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