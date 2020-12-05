Известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе

На фото Кэндис позирует в прозрачном черном наряде, под которым можно легко увидеть белье. Красотка волосы собрала назад, а руками взялась за голову. Снимок был сделан для популярного глянца, если верить тэгам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Очень красиво", "Самая лучшая красивая женщина", "Она всегда такая элегантная во всем, что делает", "Она мой образец для подражания", "Спокойная и увлекательная", "Стиль Питера Линдберга", "Я всегда думаю о тебе, когда вижу", "Всегда ангел", "Она мой образец для подражания", "Самый идеальный друг", "Произведение искусства, да, мой ангел", "красота твоя любовь", "Абсолютно шикарно и потрясающе красиво", "Я люблю тебя, ангел эта обложка была потрясающей !!".

Сообщалось, что ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала, как выглядит в купальнике.

Модель позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры: "Какие булочки!".

Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела.

Ровная спинка была "украшена" черными лямками от купальника. Кэндис слегка изогнулась и посмотрела в камеру через плечо.

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