Известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе
На фото Кэндис позирует в прозрачном черном наряде, под которым можно легко увидеть белье. Красотка волосы собрала назад, а руками взялась за голову. Снимок был сделан для популярного глянца, если верить тэгам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Это прекрасно", "Очень красиво", "Самая лучшая красивая женщина", "Она всегда такая элегантная во всем, что делает", "Она мой образец для подражания", "Спокойная и увлекательная", "Стиль Питера Линдберга", "Я всегда думаю о тебе, когда вижу", "Всегда ангел", "Она мой образец для подражания", "Самый идеальный друг", "Произведение искусства, да, мой ангел", "красота твоя любовь", "Абсолютно шикарно и потрясающе красиво", "Я люблю тебя, ангел эта обложка была потрясающей !!".
Сообщалось, что ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала, как выглядит в купальнике.
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Модель позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры: "Какие булочки!".
Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела.
Ровная спинка была "украшена" черными лямками от купальника. Кэндис слегка изогнулась и посмотрела в камеру через плечо.
Напомним, звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол расставила ножки в бикини, подарив наслаждение
А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол задрала ножки, восхищая видом
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