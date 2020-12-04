Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал новые кадры, снятые дома

Как пишет Politeka.net, известный украинский юморист поделился новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

«Я, мой второй подбородок Гриша и Чили(на)», - подписал артист происходящеее в кадре.

Женя Кошевой в черном свитере сидит на диване и держит на руках маленького собачку.

Отметим, собачка появилась в доме Кошевого не так давно. В октябре ее подарили младшей дочери артиста Серафиме.

Напомним, недавно Кошевой сообщил, что был «коронован» и теперь находится дома на самоизоляции. Судя по всему, таким образом он намекнул на свое заражение китайским вирусом.

И в такой ситуации артист проявил присущее ему чувство юмора.

"Жека, вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало! Поскорее выздоравливай", – пожелал Кошевому украинский актер Гарик Бирча.

Также Евгений Кошевой рассказал, что температуры у артиста нет, а лечиться он будет подручными средствами

Напомним. ранее китайским вирусом переболела коллега Кошевого по "Кварталу 95" Елена Кравец.

Напомним, зараженный Евгений Кошевой из "Квартал 95" объявился с разбухшим носом и густой щетиной.

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой из "Квартал 95" сделал больно Тине Кароль, шутка не зашла: "В салате мордочкой...".

Также Politeka писала, что зараженный вирусом Евгений Кошевой из "Квартал 95" объявился с волосами и бородой рекордной длины.