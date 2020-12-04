Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая строит карьеру в России, кардинально изменила внешность ради участия в шоу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свой новый образ из шоу «Ледниковый период», в котором она участвует. На фото Регину было просто не узнать. Ей надели черный парик, сделали яркий макияж, а также одели в красивый зеленый наряд. Судя по снимку, Тодоренко воплотит в жизнь образ Клеопатры.

«Завтра будет очень горячий танец. Будем топить лёд», - подписала фото звезда.

В комментариях стали бурно обсуждать новый образ звезды. Многие поклонники пришли к выводу, что черный цвет Регине очень идет.

«Реги - ты просто бомбическая!», «Регина, так вот откуда мощь!», «Очень красивая, настоящая Клеопатра», «Капец...вообще не узнать», «Вам очень идёт быть брюнеткой! И эти тени. Удачный образ», «Круто. Клеопатра? Египет? Моя тема. Ждём выступления. И удачи», «Черные волосы и зеленое платье прям идет», «Регина Клеопатра! Шикарный образ», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что муж Тодоренко, певец Влад Топалов выбыл из шоу. Как известно, обе звезды соревновались за титул победителя проекта.

Напомним, что Тодоренко не сдержала эмоций на публике и нарвалась на жесткую критику.

Как сообщала Politeka, в семью Регины Тодоренко пришла новая беда, муж ошеломил заявлением: "Всем спасибо, всем пока!".

Также Politeka писала, что заплаканная Тодоренко поделилась личным горем, кадры рыданий: «Очень жаль, что Влад…».