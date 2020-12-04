Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая строит карьеру в России, кардинально изменила внешность ради участия в шоу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свой новый образ из шоу «Ледниковый период», в котором она участвует. На фото Регину было просто не узнать. Ей надели черный парик, сделали яркий макияж, а также одели в красивый зеленый наряд. Судя по снимку, Тодоренко воплотит в жизнь образ Клеопатры.

«Завтра будет очень горячий танец. Будем топить лёд», - подписала фото звезда.

В комментариях стали бурно обсуждать новый образ звезды. Многие поклонники пришли к выводу, что черный цвет Регине очень идет.

«Реги - ты просто бомбическая!», «Регина, так вот откуда мощь!», «Очень красивая, настоящая Клеопатра», «Капец...вообще не узнать», «Вам очень идёт быть брюнеткой! И эти тени. Удачный образ», «Круто. Клеопатра? Египет? Моя тема. Ждём выступления. И удачи», «Черные волосы и зеленое платье прям идет», «Регина Клеопатра! Шикарный образ», - пишут пользователи сети.

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Ранее мы писали, что муж Тодоренко, певец Влад Топалов выбыл из шоу. Как известно, обе звезды соревновались за титул победителя проекта.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Напомним, что Тодоренко не сдержала эмоций на публике и нарвалась на жесткую критику.

Как сообщала Politeka, в семью Регины Тодоренко пришла новая беда, муж ошеломил заявлением: "Всем спасибо, всем пока!".

Также Politeka писала, что заплаканная Тодоренко поделилась личным горем, кадры рыданий: «Очень жаль, что Влад…».