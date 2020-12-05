Самый знаменитый киноД’Артаньян всех времен и народов Михаил Боярский признался, что не разделяет восхищение зрителей своим героем

В интервью на YouTube-канале ЗАНГАЛИС & К актер заявил, что гасконец не так добр, как кажется. По его мнению, Д’Артаньян – не только воплощение чести, но и жестокости.

Но работать над его образом было сплошным удовольствием, признался Боярский, для которого эта роль стала поистине судьбоносной.

«Д’Артаньян отрицательный. Я не очень люблю играть положительных героев. Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего», – ошарашил признанием актер.

Однако в то же время он благодарен судьбе и режиссеру первой картины Георгию Юнгвальду-Хилькевичу за участие в съемках. А вот продолжение мушкетерской саги Боярский считает неудачным.

Актер признался, что жалеет о съемках в картине «Мушкетеры 20 лет спустя». Он изначально не хотел там участвовать, но друзья-мушкетеры заставили его передумать, как и режиссер, припомнивший, кто его вывел в люди.

Больше всего Боярский не в восторге от последней картины «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». По сценарию, мушкетеры становятся призраками, а затем воскресают.

«Чем дальше, тем больше капризничал и говорил, что не буду и подговорил других: «Ребят, какие мушкетеры на том свете?! Что за бред!». Но детей кормить надо, семью, деньги зарабатывать не только артистам, но и персоналу. А чем еще зарабатывать? В общем, уговорили. Так получилось, что снялись. Полагаю, что это не самая лучшая наша работа. Все, конечно, хотели как лучше. Но в одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд»,– уверен 70-летний Боярский.

Отметим, что, как писали в СМИ, Боярский попал в фильм о мушкетерах практически случайно, когда роль гасконца уже была отдана другому актёру: Александру Абдулову, тогда еще актеру Ленкома. И режиссёр стал пробовать Боярского на Рошфора. Однако тут вмешалась мама актера, которая запретила играть сыну негодяев и проходимцев.



1 января 1978 года по ЦТ состоялась премьера телефильма "Собака на сене", где Боярский сыграл главную ролью. Этот фильм увидел Хилькевич, и в его сердце что-то екнуло.

Боярский приехал на пробы. Его одели. Он зашел в павильон. И в студии вдруг воцарилась тишина. Все поняли - перед ними стоит д'Артаньян.

Напомним, внучка Боярского упаковала громадный бюст и заворожила раскованной позой перед зеркалом.

А еще Politeka писала, как дочь Михаила Боярского раскрыла истинное лицо звездного папы: "От мушкетера нет и следа...".

Также Politeka сообщала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.