Нападение на здание ФСБ в самом центре Москвы было осознанным самопожертвованием

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, решение стрелок принял заранее.

"Стрелял Манюров из зарегистрированной "Сайги", без всяких оптических прицелов и коллиматоров, то есть цели нанести максимальные потери он перед собой не ставил", - утверждает журналист.

Кроме того, от указал на то, что даже в центре Москвы российская система безопасности работает неэффективно и неповоротливо.



"Среагировать на нападение смогли не сразу, в обстановке разобрались только после прекращения стрельбы, хотя условия были максимально простыми. Первоначально заявили, что нападавших было трое", - уточнил он.



А вот главной целью терракта журналист называет дискредитацию прежде всего Путина.

"День ФСБ - 20 декабря, а нападение совершено 19-го в день проведения Путиным большой пресс-конференции и во время концерта в честь дня госбезопасности, на котором Путин выступил", - подчеркнул журналист.

По его словам, стрелок полностью достиг поставленных целей - спастись он, как видно по действиям, и не планировал.

"Мирным жителям он ущерба не нанес, а внимание привлек максимальное, дискредитировал и Путина и всю российскую систему безопасности", - заключил журналист.



Напомним, 19 декабря в центре российской столицы неизвестные мужчины открыли огонь, завязалась перестрелка, погибли и пострадали люди.

Все произошло на Лубянке, у отделения столичной полиции. На данный момент сообщается, что выходы из метро в районе произошедшего частично перекрыты В целом известно, что стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, все нападавшие убиты, заявили в ФСБ.

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