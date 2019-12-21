Погода в Украине 21 декабря устроит немыслимое, поскольку столбики термометров упадет до «рекордной» отметки
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Так, в целом де будет ясным, лишь местами будет наблюдаться облачность. Во Львовской и Закарпатской областях пройдет небольшой дождь.
Жителям западных регионов стоит ожидать похолодания до 6-10 тепла днем и 1-5 выше нуля ночью. На севере ожидается 6-9 по Цельсию. Ночью воздух остынет до 2-6 тепла.
Центральные регионы ждет 7-10 тепла днем и 1-5 по Цельсию ночью. Восточную Украину завтра накроют 3-7 тепла днем и 0-3 мороза в вечернее время.
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Украинцам, которые проживают на юге, стоит готовиться к 9-13 тепла днем и 2-7 выше нуля по Цельсию.
В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, ожидается 7-9 тепла днем и около 4-6 градусов выше нуля ночью.
Как сообщалось ранее, появился новый прогноз погоды на Новогоднюю ночь. О том, чего ждать украинцам, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, согласно прогнозу, в ночь на первое января 2020 года в Киеве ожидается -2-4 градуса и без осадков.
«Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о "зимней резине" для вашей новогодней обуви», - предупредила синоптик.
Погода в Киева пока будет теплой, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря.
Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник. Однако это будут дожди.
Насчет снега, то он вероятный 29 декабря, хотя и небольшой.
Напомним, погодная аномалия атакует Украину, синоптики предупредили об опасности.
Как сообщала Politeka, погодные качели украинцев испытают на прочность, подробный прогноз.
Также Politeka писала, что аномальная погода накроет Украину, зима снова удивит.