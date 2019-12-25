25 декабря в Украине празднуют католическое Рождество. В 2019 году это среда, но государственный выходной, поэтому день можно полностью посвятить рождественским обычаям. Узнайте, какие традиции и приметы действуют в этот большой праздник.

Во многих странах мира Рождество отмечается гораздо пышнее, чем Новый год. 25 декабря там принято дарить подарки. А за день до этого, в Сочельник, устраивают настоящий пир. Таким традициям следуют католики, протестанты и даже некоторые православные верующие. Как правило, люди собираются всей семьей в доме родителей или самых старших родственников. В гостях принято произносить пожелания, читать поздравительные стихи, дарить открытки.

Важно помнить, что на Рождество Христово нельзя надевать старую одежду - только новую и самую красивую. Черное находится под абсолютным запретом. Считается, что этот цвет приносит несчастье. Тяжелую работу тоже делать нельзя.

Не стоит забывать о рождественском посте. Согласно религиозным верованиям, он заканчивается 24 декабря, когда на небе загорается первая звезда. До этого нельзя употреблять в пищу мясо и пить алкогольные напитки (кроме вина). На Рождество основным блюдом считается сочиво - такая каша из пшеницы с медом. В Украине ее принято называть кутей. В целом, в Сочельник ужин должен состоять из постных блюд.

А вот 25 декабря отмечают на широкую ногу - чем богаче, тем лучше. Традиционно подают запеченную жирную птицу: гуся, утку или индейку. Для детей и взрослых на десерт принято готовить имбирное печенье, пряники, кексы и другую выпечку. Лучше всего поставить на стол 12 блюд - по количеству библейских апостолов, учеников Христа.

Большое значение на Рождество играют декорации. Они несут древний символический смысл. Колокольчики отпугивают нечистую силу. Горящие свечи несут свет и мешают порождениям тьмы и просто нехорошим людям испортить праздник в доме. По той же причине зародился обычай разжигать в камине огонь и поддерживать его до рассвета. Вокруг очага на Западе вешают чулки и носки, куда Санта Клаусу полагается класть подарки и угощения.

Чтобы будущий год был успешным, приметы требуют уделить внимание гостям. Первый человек, который заглянет в дом вечером, должен быть темноволосым мужчиной. Ему полагается принести еловую ветвь. Если такой человек пришел раньше всех остальных - семью ждет счастье. Еловым венком, который называется адвент, украшают вход в помещение, камин и праздничный стол.

Согласно приметам, на Рождество люди издревле определяют погоду на будущий год. По наблюдениям, метель в Сочельник указывает на ранний приход весны. А вот если вечер перед Рождеством выдался теплым - весной стоит ждать похолодания. Снегопад считается хорошей приметой и обещает щедрый урожай.

Верующие считают, что в рождественский вечер гадать нельзя. Ведь христианская религия не поощряет всяческие магические ритуалы и ворожбу. Да и вообще - это считается пережитком языческой эпохи. Но для многих украинцев гадание - просто забава и хороший способ весело провести время.

Считается, что гадать нужно накануне Рождества, в ночь с 24 на 25 декабря. Обряды требуют остатки блюд с праздничного стола. Интересные традиции в Чехии, где гадают по чешуе от жареного карпа. Чешуйки промывают и выкладывают на белую бумагу. Результат гадания виден через два дня. Если чешуя сохранила свой цвет и прозрачность - значит новый год станет благополучным. Но если она потемнела - жди проблем со здоровьем.

А вот верующие христиане на Рождество предпочитают решить все вопросы с Господом. В первую очередь, нужно сходить в церковь на вечернюю мессу. Священники читают фрагменты из Ветхого завета, а также пересказывают историю рождения Сына Божьего. Но храмы принимают посетителей не только вечером - они открыты целый день. Среди католиков принято исповедоваться за день до Рождества и входить в Новый год, покаявшись во всех грехах.