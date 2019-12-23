Что такое Hikvision IVMS-4200 и как с ней работать

Любая сложная система видеонаблюдения, которая состоит из множества камер, требует установки надежного программного обеспечения. Оно поможет систематизировать и удобно контролировать работу видеокамер, регулировать запись видео, сохранять файлы на облако.

Видео технологии открыли перед человечеством новые горизонты. Например, сложно представить хорошую систему охраны без установленных по периметру видеокамер, наблюдать за поведением ненадежной няни или спящим в соседней комнате ребенком. Но при этом, установки «одноглазых стражей» будет маловато. Чтобы полноценно их использовать потребуется качественная и надежная программа. Одной из таких является IVMS-4200. Она позволяет полноценно организовать слежку за объектом в режиме онлайн или записывать видео. Кроме камер, функционал этого приложения позволяет контролировать и другие устройства.

Hikvision IVMS — бесплатное, удобное и универсальное программное обеспечение, предназначенное для управления видеонаблюдением. Для клиента разработчики придумали целый ряд функциональных возможностей:

отображение происходящего в режиме «здесь и сейчас»;

возможность записывать видео;

искать и воспроизводить файлы;

создавать резервные копии записей и т.д.

К Hikvision получится присоединить до 1024 видеокамер, а также до 50 видеорегистраторов. Более того, приложение способно обработать более полутысячи домофонов и 16 вызывных панелей. К удаленному просмотру доступно до 64 камер в режиме реального времени и до 16 во время воспроизведения записей.

В одной пользовательской системе может работать около полусотни человек. Что касается серверов хранения данных, их можно подключить не более 16 единиц. Кроме программ, Hikvision известны своими системами видеонаблюдения.

Где скачать и как настроить iVMS-4200

Скачать iVMS-4200 для ПК можно на официальном сайте Hikvision. Если речь идет о телефоне на системе Android, приложение имеется на Play Market, в случае с Macintosh и iOS, потребуется посетить App Store. Стоит учитывать, что программа может загрузиться в архиве. После скачки файла, структура действий такая:

извлекаем файлы (сделать это можно несколькими путями: нажав на файл правой кнопкой мыши, и выбрав «Извлечь файл», или открыв документ, и уже потом извлекать выбранные файлы, также выбираем место, куда нужно сохранить материалы);

далее находим файл установки, открываем его, даем разрешение вносить изменения на данном устройстве;

принимаем лицензионное соглашение;

выбираем из списка «Client» и нажимаем Next;

кликаем Install;

ставим галочку, чтобы программа создала ярлык на рабочем столе (для удобства пользования).

Учитывая, что программа сравнительно небольшая, установка не отнимет много времени (в зависимости от «железа»).

Далее потребуется пройти небольшую регистрацию: вводим имя (строка Super User), придумываем пароль, подтверждаем его (Confirm), ставим галочку возле Enable Auto-login, чтобы программа каждый раз после входа не просила у нас пароль.

Если все прошло гладко, знакомимся с интерфейсом программы. Для удобства сразу можем сменить язык на русский через настройки.

В верху на панели мы можем видеть сразу две больших вкладки. Первым делом, нам потребуется зайти в Device Management, чтобы добавить новые устройства. Находим надпись Add, с зеленым плюсиком, и нажимаем на него. Далее называем свое устройство, вводим свой IP-адрес (узнать его можно даже в режиме онлайн, посетив один из сайтов, например, 2IP.ua), вводим логин и пароль, нажимаем «Добавить», или Add, внизу заполняемой формы. Если все прошло как нужно, ждем самонастройку.

Когда устройство добавилось, переходим во вкладку Control Panel, находим Main View, открываем. Перед нами должен открыться весь спектр изображений с доступных видеокамер. Здесь мы можем выбрать вариации просмотра экранов (от 1 до 16), а немного ниже в интерфейсе можно переключаться по камерам. Просматриваемая камера подсвечивается зеленым треугольником.

Стоит каждой камере дать свое название, например, «Камера в детской». Это актуально, если «глазастых помощников» несколько. Зачем это нужно? Представьте ситуацию, вы, только проснувшись, увидели на мониторе на одной из камер какое-то движение. Ночь, обзор плохой, голова еще не работает на 100%. Подпись камеры поможет оперативно определить, где случилось происшествие. Также с подписанной камеры удобно искать записи.

Открыть изображение с любой камеры можно на весь экран всего в два клика левой кнопкой мыши. Это очень удобно, особенно когда нужно быстро оценить ситуацию.

Особенности работы с IVMS-4200

Главной особенностью работы IVMS 4200 является его универсальность и полифункциональность Вместо просмотра одной камеры, здесь можно включить целую цепочку связанных одним IP-адресом видеокамер, и других устройств. Отдельно взятый у провайдера адрес позволит сделать функционал более качественным. Также важно установить систему переадресации портов.

Стоит понимать, что программа достаточно мощная и предъявляет высокие системные требования к «железу», поэтому рекомендуется пользоваться современными гаджетами. Если под рукой имеется только старый ПК, то для удаленной слежки можно загрузить Mozilla Firefox, она не так требовательна, как Chrome, и надежнее «Оперы», которая имеет свойство со временем виснуть. При этом обновление браузера приведет к тому, что придется настраивать систему видеонаблюдения снова.

Зачем нужен Cloud P2P? С его помощью можно просматривать видео с камер в режиме онлайн, когда система не подкреплена статическим сетевым адресом. Эта функция будет доступна только после настройки записи на облачный сервис.

В интерфейсе также можно обнаружить ряд дополнительных настроек, среди которых параметры беспроводной сети, статистика трафика и даже защита паролями. Раздел «Помощь» позволит детально ознакомиться со всей информацией о приложении.

IVMS-4200 для телефона

Рассматриваемая утилита для мобильного телефона практически такая же, как для компьютера. Скачиваем программку через магазин, она автоматически устанавливается. Далее добавляем к телефону камеру или реестр (посещаем вкладку «Устройства», выбираем из списка доступных опций «Ручное добавление»).

Чтобы добавить новое устройство, потребуется придумать ему имя, добавить в поле адреса статический IP. В поле «порт» вводим цифру порта, который «перекинут» на роутере (это ж порт устройства). Далее логин «admin», и пароль, который задавался камере или регистратору во время активации.

Если все сделано правильно, бесплатная прога ИВМС начнет передавать на ваш гаджет картинки подключенных камер. Здесь же можно просматривать видео с архива и пользоваться всеми теми функциями, которые доступны на Windows и Linux. Если разобраться в чем-то не получается, можно посмотреть детальный обзор на YouTube.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие могут быть проблемы с организацией видеонаблюдения? Основная загвоздка, с которой сталкивается большинство пользователей, настраивающих видеокамеры для наблюдения — Интернет. Для удаленного доступа к камерам в режиме онлайн требуется мощная связь (только представьте, что с каждой видеокамеры в реальном времени постоянно «заливается» в сеть мегабайты информации). Кроме того в бой вступает ряд других проблем, таких как сложности подключения и порты, с которыми нередко приходится повозиться.

Можно ли организовать удаленное подключение к видеорегистратору? Если в машине постоянно будет хороший интернет, то да. В противном случае, видеосвязь постоянно будет обрываться.

Где скачать IVMS4200 на русском языке? Самые свежие версии программы идут с возможностью выбора языка, в том числе русского. Настройка не займет больше минуты.

Загрузится ли видео на облако, если ноутбук глючит и сеть обрывается? Обычно, файл автосохраняется при обрыве связи. Также можно поставить равные промежутки времени для сохранения (например, каждые 30 минут). Проблемы с загрузкой могут скрываться не только в Интернете или компьютере (повредились файлы браузера, забился кеш, повис сервер и т.д.).

Какие преимущества и недостатки аналоговых систем? Ограниченность — если камер больше, чем запланировано изначально, нужно наличие второго видеорегистратора, а также слабое качество картинки, которое уступает цифровой — недостатки. Низкая цена и простота монтажа — преимущества. Также, чтобы использовать удаленный канал видеонаблюдения потребуется специально выделенное «рабочее» место.