В Украине увеличат социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью
Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.
В частности, в следующем году возрастет размер пособия на одного человека:
- на более чем 1000 грн/мес.(с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- на более чем 3000 грн/мес. (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
«Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста»,- отметил премье-министр.
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Ранее мы писали, в Кабинет министров поступило предложение об увеличении размера социальной помощи в связи с рождением ребенка. Согласно решению ВР, на первенца намерены выделять 100 000 гривен, второго — 200 000, а на третье и последующие пополнения в семье — до 400 000 гривен.
Эксперты отмечают, что выплаты не приведут к демографическому буму, а скорее станут дополнительным стимулирующим фактором для рождения детей в неблагополучных семьях.
«У нас такое уже было лет шесть назад. Когда подняли выплаты — тут же повысилась рождаемость среди алкоголиков и наркоманов. Дети для них были объектом заработка, сами нигде не работали, а тут государство — сначала на руки кругленькую сумму дает, а затем ежемесячно выплачивает «, — сообщил екс-сотрудник милиции Владимир Уманец.
Как уверяют эксперты-демографы, даже увеличение выплат не приведет к всплеску рождаемости. Средства могут только стать поддержкой родителей в сложный период, когда одно лицо работает, а другео находится дома с ребенком.
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