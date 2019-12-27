Дочь Дмитрия Пескова Лиза раскрыла свое отношение к главному пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву

Юная дочь пресс-секретаря Владимира Путина давно живет в Европе и при этом не стесняется рассказывать о своей роскошной жизни и даже давать советы россиянам. Так, девушка решила устроить очередной интерактив со своими подписчиками, и ответить на интересующие их вопросы на своей странице в Инстаграм.

Отвечая на вопрос о том, где жить лучше – в России или в Европе, Лиза решила избежать однозначных формулировок.

«Я считаю, что в 21 веке нужно стремиться к возможности менять локацию», - заявила девушка.

Среди прочего она рассказала о том, что сейчас учится на первом курсе магистратуры в МГИМО, у нее есть только российское гражданство, и она знает три языка – русский, английский и французский.

При этом внимание РосСМИ привлек ответ девушки на вопрос о том, кого она предпочитает среди журналистов: одного из самых одиозных российских пропагандистов Владимира Соловьева или популярного видеоблогера Романа Дудя. Девушка отдала предпочтение последнему.

Остается только гадать, как к такому выбору дочери отнесся бы сам Дмитрий Песков.

Ранее Лиза Пескова поделилась несколькими историями в своем микроблоге в Инстаграм. 21-летняя блондинка возмущена бесцеремонностью людей, которые к ней подходят с непонятными претензиями. В частности, девушка сообщила, что накануне у нее был неприятный разговор с мужчиной лет 50 в спортивном зале. Она так и не поняла, что тот от нее хотел. Комментирующие предполагают, что это зависть.

"Сегодня утром в спортзале ко мне подошёл мужчина 50 лет и сказал: «Слышь, а я тя знаю, ты известная дочка», - написала Лиза в соцсети 12 ноября.

Кроме того, девушка вспомнила о подобном случае в спортзале, который произошел с ней ранее, уже с другим представителем сильного пола: "Однажды мужчина (для меня - мужик) в спортивном зале подошёл к дорожке, на которой я бежала и с насмешкой по-хамски спросил: «Ну че, на двух работах пашешь?».

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