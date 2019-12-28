У них все на русском

Студия «Квартал 95» продала свой новый сериал «Папик» в Россию

Сериал, который в Украине транслировал телеканал «1+1» теперь будет показывать российский «СТС». Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Андрей Смолий. Он обвинил кварталовцев в «торговли на крови».

По словам Смолия, «Папик» снимался специально для российского рынка.

«Он принципиально русскоязычный. Все идентичности Киева было стерто. Все надписи и даже платежки - на русском. Квартал 95 откровенно работает на российский рынок. И этого не скрывает», - заявил политолог.

Он считает, что на торговлю с агрессором завязана «вся империя» медиа-холдинга. В связи с этим Смолий поинтересовался, не считают ли ее владельцы такую стратегию торговлей на крови.

«Можно торговать. Можно продавать свои промосковские сериалы под федеральные каналы. У нас же теперь «мир». Возможно скоро снова завопят о «старших братьях»? Противно смотреть на это. Катимся в «русский мир», - возмутился политолог.

До этого мы писали о том, что новый сериал от популярной украинской студии «Квартал 95» оскандалился «русификацией» Киева.

Так, весь сериал «Папик», презентация которого состоялась недавно, был полностью снят на русском языке. Более того, создатели решили русифицировать надписи Киева и даже платежки за коммуналку.

В одном из эпизодов главный герой приходит к «Дому ветеранов сцены», который находится на территории медицинского центра реабилитации Минздрава в Пуще-Водице. Однако и там надпись выполнена на русском языке.

Отметим, что премьера "Папика" со Станиславом Бокланом и Дарьей Петрожицкой в главных ролях, состоялась 2 декабря. Сериал вызвал настоящий фурор у пользователей сети.

По сюжету, уже немолодой актер, оказавшийся на старости лет невостребованным и никому ненужным, решает покончить с собой. Но перед этим важным шагом хочет еще немного насладиться жизнью, последний рывок. Мужчина идет в барбершоп, где его приводят в порядок, а затем в ночной клуб. Тут-то его и замечает юная красотка, охотница на "папиков".

Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.

Как сообщала Politeka, красотка из «Папика» взбудоражила личным видео с победителем Х-Фактора.

Также Politeka писала, что в сети расшифровали язык сериала "Папик", "теперь хоть можно понять их".