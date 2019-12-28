Время неумолимо движется вперед. И вот уже наступает Новый 2020 год. Весь мир входит в новое десятилетие. Разумеется, это событие нужно как следует отметить и сделать так, чтобы оно запомнилось надолго. Поможет хорошая новогодняя традиция - дарить подарки. Как известно, больше всего праздничным сюрпризам радуются дети. Но взрослые часто затрудняются, что же подарить малышу. Надеемся, Politeka.net поможет определиться.

2020 - год Белой Металлической Крысы

Символом 2020 года является Белая Металлическая Крыса. Стоит отметить, что по восточному календарю новый год начнется с 25 января и продлится до 11 февраля 2021 года. Астрологи советуют учитывать склонности символического животного при выборе подарков. Кроме того, с Крысы начинается новый цикл восточного календаря длительностью в 12 лет. Поэтому приметам рекомендуется уделить больше внимания. Ведь начало цикла оказывает большое влияние на все знаки Зодиака и определяет их судьбу на ближайшие 12 лет.

Сама Крыса ценит в людях практичность, рациональность, скромность и порядочность. По преданиям те, кто продемонстрирует эти качества в Новый год, получит от мистического грызуна помощь во всех начинаниях. А ей есть что предложить. Ведь Крыса считается самым шустрым и хитрым из всех животных. Легенда гласит, что именно она первой прибежала на встречу с Буддой, за что получила первое место в календарном цикле. Крыса не стала бежать сама, а взобралась на спину Быку. Перед самым финишем она прыгнула далеко вперед и опередила конкурентов.

В Китае популярна история о том, как Крыса спасла людей от голодной смерти, принеся им зернышко риса. Именно поэтому считается, что животное приносит богатство и благополучие, а также без труда обращает проблемы в возможности. Несмотря на свою рациональность, Крыса любит искусство и поддерживает различных творцов. Она не возражает, если человек тратит деньги на приятные впечатления. Главное, чтобы он при этом был добропорядочным и не вредил окружающим.

Даже под покровительством Крысы, людям в 2020 придется много работать. Ведь год будет высокосным. Зато трудолюбивые и семейные люди получат возможность купить что-то дорогое (лишь бы полезное), а также завести полезные связи и новых друзей.

Конечно, дети не заморачиваются восточными традициями и просто хотят получить подарок на Новый год. Многие ребята ожидают новогоднего чуда и уверены, что коробки с сюрпризами под елку кладут не родители, а Дед Мороз. Ощущение сказки делает их по-настоящему счастливыми. Поэтом лучше поддержать волшебную атмосферу. Это поможет с выбором - можно попросить малыша написать письмо Деду Морозу и указать, что он сам хочет найти под елкой. Нет лучше подарка чем тот, который малыш попросил сам.

Можно порадовать детей, нарядившись в костюм Деда Мороза или пригласив аниматоров. Если же ребенок и сам не определился в своих желаниях - в этом материале собраны самые клевые и необычные идеи. Узнайте, какие классные подарки дарят детям и внукам разных возрастов.

Подарки младенцам до года

Даже если чадо слишком маленькое и не понимает сути Нового года, родителям и родственникам приятно радовать его игрушками. Если малышу несколько месяцев от роду, рекомендуется подарить ему безопасные мягкие игрушки, погремушки, подвеску на кровать или что-то такое, что будет привлекать его внимание. Когда ребенок чем-то заинтересован - он меньше капризничает, плачет от скуки и просится на руки. Если родители еще не успели купить коляску - это хороший подарок для всей семьи. А вот сладкие угощения пока лучше не дарите.

В полгода - семь месяцев малыш начинает активно развиваться не только физически, но и умственно. Он произносит первые звуки и пробует самостоятельно двигаться. В этом возрасте ему пригодятся пищащие игрушки, которые можно самостоятельно пожамкать. Хорошим выбором будут музыкальные книги с картинками, развивающие коврики. Для особо резвых стоит купить детские ходунки. Такой новогодний презент поможет укрепить мышцы и поможет быстрее научиться ходить самостоятельно.

Многие младенцы в этом возрасте любят купаться в ванной. Чтобы им было интересно, можно подарить специальные плавающие игрушки. Или просто банный набор: полотенце, халат, шампуни, средства для ухода за нежной кожей. А если у родителей еще нет - детскую ванночку.

Примерно в десять месяцев ребенок учится самостоятельно ходить. Он уже достаточно смышленый, чтобы осмысленно взаимодействовать с предметами. В этом возрасте малышу лучше подарить на новогодние праздники простенькие головоломки - сборную пирамидку или коробку с отверстиями под определенные фигуры. Мальчику, как правило, уже интересны машинки. Главное, чтобы в них не было мелких деталей, которые легко проглотить. Для маленьких ребят продаются дешевые игрушки из дерева, которые сложно сломать.

В годик большинству детей интересны разные музыкальные подарки. Например, игрушки, которые проигрывают мелодию при нажатии на кнопку. Все еще актуальны развивающие забавы. Пусть тренируют воображение и ловкость при помощи крупного конструктора. Можно подарить мячик - в этом возрасте дети любят подвижные игры независимо от пола. Или животное-качалку. Но придется контролировать, как бы чадо не ушиблось с такой игрушкой. А вот годовалой малышке уже стоит подарить куклу, например, пупса или интересную зверушку. Мягкие игрушки лучше выбирать с рассыпчатым наполнителем - это будет развивать мелкую моторику ребенка.

Подарки для детей дошкольного возраста

В два года круг интересов малышей сильно расширяется. Уже можно заметить творческие наклонности. Если ребенок любит слушать истории - можно подарить ему большую книгу сказок или подготовить сборник лучших мультфильмов. Маленькому художнику стоит оставить под елкой набор для рисования: альбомы, небольшие мольберты, фломастеры, карандаши, краски и так далее.

Есть дети, которым в этом возрасте особенно интересны машинки или солдатики. В таком случае советуем подарить забавный игровой коврик, чтобы сделать для малыша большое пространство для игры на полу. Есть коврики в виде городов, где изображены дома и дороги. Можно купить и собрать железную дорогу, по которой будет кататься паровоз.

Девочки часто играют в “дочки-матери”. Поэтому хорошо бы преподнести в подарок куклу-ребенка с коляской, сменной одеждой и прочими принадлежностями. Многие также увлекаются музыкой и радуются музыкальным инструментам. Альтернативой куклам, изображающим человека, станут веселые животные. Ребенок сможет устроить собственный зоопарк. Нельзя забывать и про развитие ума - покупайте малышам хорошие головоломки, пазлы и развивающие книги.

Трехлетнему ребенку гораздо проще управляться с конструкторами. Дети в этом возрасте уже не норовят пробовать мир на вкус и не тащат в рот мелкие детали. Поэтому им можно дарить Lego, сборные игрушки и роботов и трансформеров. Дочке подойдет игрушечная кухня, где она сможет повторять за мамой. Кроме того, трехлетние дети хорошо узнают любимых героев и будут рады игрушкам в виде персонажей. Лучше выбирать популярные мультики.

Кроме того, в три года малыши хорошо бегают и управляют своим телом. Им уже можно приобрести первое транспортное средство (коляска не в счет). Мальчикам и девочкам дарят самокаты, беговелы, велосипеды, маленькие автомобили или мотоциклы на электрическом приводе. Последние очень часто имеют пульт, через который машиной управляет кто-то из взрослых.

Подарки для школьников

В пять лет выбрать подарок для ребенка становится сложнее, ведь он становится все прихотливее в своих интересах. Благо, современной индустрии есть чем удивить. Для мальчиков делают интересные конструкторы с большим количеством деталей, пазлы, компьютерные игры, модели автомобилей, гоночные трассы.

Девочек можно порадовать дорогими куклами, пазлами, детской косметикой, наборами для рукоделия. Маминой принцессе уже хочется почувствовать себя умелой хозяйкой и красавицей. Они уже способны сами делать себе оригинальные украшения из бисера, плести браслеты, вышивать и так далее. И будут благодарны, если родители помогут им в этом.

В шесть-семь лет любой ребенок уже ходит в школу. Новые знания будет не вредно подкрепить на дому. Так на новый год любознательным детям стоит подарить познавательную энциклопедию или настольную игру. Возможно, в этом возрасте школьник уже созрел для первого смартфона или планшета. Лучше начать знакомство с недорогих моделей. Главное, не разбаловать раньше времени. В то же время, сейчас в гаджетах есть функции, нужные для учебы. А вот школьные принадлежности дарить не стоит - их лучше купить не в качестве подарков.

В этом возрасте некоторые дети уже серьезно увлекаются спортом. Можно оригинально поздравить любимчика, подарив ему дорогой мяч, хорошую форму или билет на матч любимой команды.

Относительно взрослой дочери стоит подарить красивое украшение: браслет, кулон, серьги и т.д.

В любом возрасте детей обрадует сладкий сюрприз. К Новому году во всех магазинах продают готовые подарочные наборы, куда входят конфеты, шоколадки и печенье, что очень облегчает жизнь мамы и папы. Такой подарок можно собрать своими руками и вручить в дополнение к другим подаркам. Или просто положить под елку. Например, приготовить прикольные шоколадные десерты или другие сладости к празднику. Вкусное угощение будет приятно и школьнику, и совсем маленькому ребенку. Будьте аккуратны, чтобы малыш не переел сладкого.

Имейте ввиду, что в 2019 году подарки можно без труда заказать в интернете. Учтите, что посылка приходит не сразу, поэтому стоит подсуетиться заранее. Не забудьте - большую роль играет подарочная упаковка. Она сохраняет интригу до самого конца. Существуют разные варианты оформления. Можно прикольно упаковать вещь, придав ей другие очертания. И добавить внутрь поздравление с Новым годом.

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