Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к пересмотру тарифов на тепло присоединился ряд городов



Как передает Politeka.net, об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.



По его словам, жители этих городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев – жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках!" – сообщил Гончарук.

Также он отметил, что местные власти еще не везде пересмотрели тарифы и призвал глав каждого города оперативно осуществить все необходимое.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2020 года украинцы будут получать по две платежки за газ.

В первой будет прописан тариф за потребленное голубое топливо, а во второй — стоимость услуги по доставке газа.

Сообщается, что тариф по доставке газа будет рассчитываться для каждого украинца индивидуально. В новых платежках будет указано количество потребленного за период с октября 2019 года до сентября 2020 года газа в кубометрах, которое умножается на тариф за его доставку. Также украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года. Также украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года. Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".





