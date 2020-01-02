В 2020 году будет не менее 6 затмений, что значительно больше, чем обычно

При этом специалисты отмечают, что затмения являются полезными явлениями, которые могут помочь избежать негативных последствий.

"В 2020 году состоится шесть затемнений и это больше, чем обычно. Бояться затмений совсем не нужно. Это хорошее явление природы и очень полезное для периодической духовной работы над собой", - объяснила доктор астропсихологии и интегративной психологии.

Эксперт настаивает, что график затмений должен приниматься во внимание при составлении планов. Это поможет в их реализации.

"Обращайте внимание на точное время солнечных затмений и в первый час после точной фазы составляйте свои долгосрочные бизнес планы", - отметила астропсихолог.

Первое полутеневое месячное затмение состоится 10 января в 21: 21. Следующий коридор затмений произойдет с 5 июня по 5 июля, однако самым знаковым будет день летнего солнцестояния 21 июня.

"Стоит иметь ввиду, что любой период затмений – довольно сложный период для психологического состояния людей, и, особенно тех, кто чувствителен к лунным ритмам. Если вы знаете об этом – не провоцируйте ссоры и конфликты и будьте хорошим помощником для своей семьи и близких вам людей", - предупредила специалист.

21 июня, в 9:41 состоится кольцеобразное солнечное затмение, которое при наличии хорошей погоды, смогут увидеть и все жители Украины. 30 апреля в 11:30 состоится еще одно полутеневое лунное затмение, а 14 декабря в 18:13 – полное солнечное затмение.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.