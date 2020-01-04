В Украине из-за повышения минимального прожиточного минимума с 1 января этого года, автоматически увеличился размер алиментов

Как сообщает Politeka, об этом говорится в посте Министерства юстиции.

Так, размер минимального прожиточного минимума для детей до 6 лет теперь составляет 1779 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – 2218 гривен.

Поэтому размер алиментов для детей первой группы составит 889,5 гривен. А для детей второй группы – 1109 гривен.

"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 декабря прошлого года, государственные исполнители вынесли 133 тыс. постановлений, которыми временно ограничили выезд за границу граждан, которые задолжали по алиментам.

«По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца», — говорится в сообщении.

В частности, из этих производств государственными исполнителями вынесены:

— 96,5% (133 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;

— 97,1% (133,8 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами.

Как сообщала Politeka, в Киеве нашли интересный способ взыскивать долги неплательщиков алиментов.

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