В Украине из-за повышения минимального прожиточного минимума с 1 января этого года, автоматически увеличился размер алиментов
Как сообщает Politeka, об этом говорится в посте Министерства юстиции.
Так, размер минимального прожиточного минимума для детей до 6 лет теперь составляет 1779 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – 2218 гривен.
Поэтому размер алиментов для детей первой группы составит 889,5 гривен. А для детей второй группы – 1109 гривен.
Ким Кардашьян без макияжа поразила внешностью в обычной жизни: "глазам не верится"
Появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой: "Хорошенькая такая..."
Главное за ночь: атака на аэропорт, поворот в деле Шеремета и повышение пенсионного возраста
Популярная певица умерла сразу после Нового года: родные ошарашили деталями
"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 декабря прошлого года, государственные исполнители вынесли 133 тыс. постановлений, которыми временно ограничили выезд за границу граждан, которые задолжали по алиментам.
«По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца», — говорится в сообщении.
В частности, из этих производств государственными исполнителями вынесены:
— 96,5% (133 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;
— 97,1% (133,8 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами.
Как сообщала Politeka, в Киеве нашли интересный способ взыскивать долги неплательщиков алиментов.
Еще мы писали, что охота на алиментщиков началась — украинцев заставыт платить сотни тысяч.
Также politeka сообщала, украинцам рассказали, чего ждать от соцвыплат.