Ребенок изо всех сил борется за жизнь

У пятилетнего Никиты Петухова страшный диагноз, ребенок нуждается в помощи

Известно, что мальчик с 2017 года борется с раком печени (гепатобластомой), который уже распространился на легкие. Об истории Никиты можно узнать из его страницы в Instagram.

Три года назад мальчик прошел лечение и резекцию печени. После этого у Никиты настала ремиссия, которая продлилась 1,4 года, однако рак снова дал о себе знать.

В феврале прошлого года после проведения КТ удалось установить, что у маленького Петухова сильно увеличились лимфоузлы.

Химиотерапия не помогла, а метастазы продолжили расти и размножаться. В результате они заняли почти все левое легкое и немного правое.

Медики в Украине не могли помочь и попросили не мучать ребенка.

Тогда семья мальчика обратилась к американским врачам, которые согласились заняться лечением. Стоимость услуг медиков в США - 488 018 долларов без учета сопутствующих расходов. По состоянию на 29 декабря семья собрала только 97 797 гривен.

Родные и близкие Никиты обращаются к неравнодушным с просьбой спасти жизнь маленькому Никите и дать ему шанс на будущее.

Реквизиты для сбора:

ПРИВАТБАНК

5168 7427 3056 5466 Перченко Владислава (сестра Никиты)

4149 4391 0085 0498 Перченко Елизавета (сестра Никиты)

Монобанк

5375 4141 0228 5409 ( Гривна)

5375 4188 0333 0414 ( Доллар)

5375 4199 0168 6731 ( Евро)

Перченко Татьяна Ивановна (мама)

Контакты:

Перченко Татьяна Ивановна (мама) +380984243283

Петухов Александр Сергеевич (папа) +380973585313