У пятилетнего Никиты Петухова страшный диагноз, ребенок нуждается в помощи
Известно, что мальчик с 2017 года борется с раком печени (гепатобластомой), который уже распространился на легкие. Об истории Никиты можно узнать из его страницы в Instagram.
Три года назад мальчик прошел лечение и резекцию печени. После этого у Никиты настала ремиссия, которая продлилась 1,4 года, однако рак снова дал о себе знать.
В феврале прошлого года после проведения КТ удалось установить, что у маленького Петухова сильно увеличились лимфоузлы.
Химиотерапия не помогла, а метастазы продолжили расти и размножаться. В результате они заняли почти все левое легкое и немного правое.
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Медики в Украине не могли помочь и попросили не мучать ребенка.
Тогда семья мальчика обратилась к американским врачам, которые согласились заняться лечением. Стоимость услуг медиков в США - 488 018 долларов без учета сопутствующих расходов. По состоянию на 29 декабря семья собрала только 97 797 гривен.
Родные и близкие Никиты обращаются к неравнодушным с просьбой спасти жизнь маленькому Никите и дать ему шанс на будущее.
Реквизиты для сбора:
ПРИВАТБАНК
5168 7427 3056 5466 Перченко Владислава (сестра Никиты)
4149 4391 0085 0498 Перченко Елизавета (сестра Никиты)
Монобанк
5375 4141 0228 5409 ( Гривна)
5375 4188 0333 0414 ( Доллар)
5375 4199 0168 6731 ( Евро)
Перченко Татьяна Ивановна (мама)
Контакты:
Перченко Татьяна Ивановна (мама) +380984243283
Петухов Александр Сергеевич (папа) +380973585313