Красиво поздравить с праздником можно даже по SMS

Старый Новый год стал для украинцев очень уникальным и своеобразным праздником, который оброс множеством традиций. Так, в ночь с 13 на 14 января люди собираются за праздничным столом, поздравляют друг друга, дарят подарки. Дополнительно в этот Щедрый вечер отмечают день Меланки.

Традиция отмечать два «Новых года» появилась из-за смены системы летоисчисления в конце XVI века из старой Юлианской на новую Григорианскую, более точную. Так, разрыв на сегодняшний день между двумя временными течениями составит 13 дней. После 2100 года разница увеличится до 14 дней.

Несмотря ни на что, неофициальный праздник «по старому обычаю» добрел к нам сквозь столетия и заслуживает особого внимания, тем более, что подкреплен он староукраинской традицией водить Меланку, щедровать, посевать, гадать.

Поздравление со Старым Новым годом через SMS

Система коротких сообщений уже много лет позволяет людям дистанционно общаться, поздравлять друг друга. В СМС можно отправить как стих, так и прозу, главное, чтобы месседж был максимально коротким и емким. Главным преимуществом таких поздравлений является универсальность и независимость от сети Интернет, возможность поздравить сразу всех друзей и знакомых.

Пример традиционной прозы в СМС на Старый Новый год.

«Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть этот необычный праздник принесет в твою жизнь лишь тепло, любовь, счастье и достаток! Желаю, чтобы «Старый» убрал все хвори и несчастья, а «Новый» принес радость и улыбки» .

СМС-стишок также приветствуется.

Отмечает весь народ

Праздник – Старый Новый год!

Тебе ж желаю много веселья,

И взрывного настроения,

Чтоб исполнились мечты,

В жизни максимальной высоты,

Здоровья, терпенья, побольше сил,

Чтоб «Новый» всегда улыбку дарил!

Прикольные короткие поздравления также популярны.

«Если ты пропустил праздники или недостаточно погулял, не волнуйся и Старым Новым годом насладись. Это отличная традиция, на которой можно нагнать упущенное и все же нырнуть лицом в салат. Желаю тебе, чтобы этот дополнительный праздник принес только хорошее: тепло, любовь и счастье!»

Если приколы в прозе не нравятся, можно подобрать и стишок.

Звезды с чистотой сияют,

В праздник Старый Новый год.

Странный Дед Мороз шагает,

Подарки прячет под комод.

Усы белые, нос у него блестит

Поздравить всех он хочет,

Аж от радости свистит.

Он старый, прямо как и ты,

Но принесет удачу, счастье и цветы.

Красивые поздравления в прозе

Самый простой и универсальный способ поздравить человека или группу людей с праздником — зачитать или отправить им прозу. Ее можно оперативно написать самостоятельно или найти подходящий текст в Интернете. Главное, что никто и не подумает, что она была позаимствована у глобальной сети.

«Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю, чтобы его дух был к тебе благосклонен и помогал во всех начинаниях. Пусть в новом году тебя сопровождают ангелы небес, защищают от бед и невзгод. Будь счастлив, терпелив, здоров, бодр и всегда улыбайся!»

Пожелания для детей в прозе должны быть представлены совсем в другом формате. Здесь необходимо добавить немного сказки.

«К детям в Старый Новый год, прилетает невидимый волшебник. Он собирает пожелания и дарит подарки. Пусть же он услышит нас, принесет лишь счастье и много вкусностей на каждый день».

Поздравления взрослым нужно подтачивать согласно особенностям каждого индивида, а также категории, в которую он входит (коллега, друг, член семьи, мужчина/женщина). Вот пример поздравления мужчине другу.

«Мои пожелания на Старый Новый год ничем не отличаются от тех, которые ты уже слышал ранее — шальной удачи, стабильности, крепкого здоровья. Пусть капитал растет в геометрической прогрессии, а в доме всегда будет уют и улыбки!»

Пожелания сотрудникам должны быть сдержанными, более строгими, но не менее красивыми и впечатляющими.

«Старый Новый год — отличный повод собраться в неформальной обстановке и пожелать друг другу всего, чего душа желает. Я же хочу сказать: пусть любовь в сердце направляет вас на верные решения, а интуиция никогда не подводит. Побольше вам вдохновения, чтобы муза не покидала, а работа была не в тяжбу, а в кайф!»

Оригинальные поздравления

Если есть желание необычно поздравить друзей и близких со Старым Новым годом, можно задействовать щедривки, посевальные песни, нестандартные стишки и шуточную прозу. Так, в обычном СМС сообщении можно отправить такой стишок:

Щедрый вечер в дом к тебе мчится,

Скоро чудо должно случится.

Я приду, завевать тебя буду,

И попросить дары не забуду.

Пусть Старый Новый год,

С собой богатство принесет.

Ибо я приду опять,

Буду снова посевать.

Если есть возможность поздравить человека посредством мессенджера, стоит подобрать к тексту красивую картинку и музыкальное сопровождение. Можно также отправить поздравительное видео, записанное самостоятельно или найденное на просторах Интернета.

Проза друзьям всегда должна быть чем-то разбавлена. Даже если это СМС, лучше всего еще и позвонить. Родителям и членам семьи лучше всего преподносить подарки и поздравления непосредственно. Знакомым можно разослать универсальный месседж.

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