Самым таинственным и богатым на традиции вечером в Украине считается 13 января. В этот день народ встречает Новый год по старому календарю и христианский праздник Меланки, который слился со старославянским Щедрым Вечером. Танцы, песни, щедривки, подарки, гадания и банкетный стол — это лишь вершина айсберга.

Спустя неделю после коляды, перед Новым годом (по старому стилю), наступает Щедрый Вечер. Этот праздник пришел к нам еще с дохристианских украинских традиций. Согласно же христианскому календарю, это день преподобной Мелании. В народной "солянке" оба праздника объединились, и теперь у нас есть Щедрый вечер, либо праздник Меланки.

В праздничный вечер 13 января украинские церкви проводят торжественные Богослужения на окончание Старого года, чтобы поблагодарить Отца небесного за те дары, что он нам преподнес, и попросить снисходительности на следующий календарный. Люди готовят много блюд на стол, в частности традиционную кутью с медом. Этот ужин и называют Щедрым, ибо на столе не постная еда, а колбасы, холодец, шинка и прочие вкусности.

Согласно традициям, в этот вечер люди переодеваются в сказочных персонажей и водят по улицам козу Меланку (символ богини месяца), сопровождая это песнями и плясками. Козой может переодеться любой желающий.

Под вечер, ближе к полуночи, девушки объединяются в группки и идут щедровать. Как правило, веселые стишки поются под окнами домов. Поговаривают, что в эту ночь можно увидеть, как новый год заступает на место старого.

Стоит отметить, что существует и обряд посевания, который организовывают дети, а именно мальчики. Самые лучшие подарки дарятся первым утренним посевальщикам. Все эти традиции направлены на то, чтобы привлечь в дома людей счастье, добро, достаток, отличный урожай. Старый Новый год 2020 не стал исключением, и ждет своих гостей.

Традиционные красивые щедривки

Как правило, все щедривки, или как их еще называют «щедровки», носят шуточный характер. Девушки хвалят хозяина и хозяйку, желают хорошего урожая и достатка, нередко угрожают глупостями, если им не дадут подарок (например, впустить мышь).

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте.

Щедривки принято не просто рассказывать, а петь, и очень хорошо, если исполнением будет заниматься сразу несколько девушек.

Щедривочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Толи баран, толи овца,

Подавайте нам блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Обычно, девушек щедровать родители отпускают только группками. Это необходимо не только в целях безопасности, но и согласно ряду суеверий.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Девушки, выдвигаясь на щедривки, вооружаются как минимум тремя-четырьмя стишками, и поют их по кругу. Учитывая, что в ночь на 14 января бывает очень холодно, девушек принято впускать в дом погреться, угостить теплым чаем.

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишку.

Щедрую, щедрую,

Колбасу чую.

Колбасы нету –

Давайте конфеты.

Исполняя песни, стоит взаимодействовать с публикой — хозяевами дома: смотреть на них, петь обращаясь. Важно показывать шуточность песенок, добрые намерения. Одними песнями лучше не обходиться, всегда стоит общаться, желать чего-то хорошего от души.

Щедрык, щедрык, щедривочка,

Лети с дома к дому,

Поздравляй друзей своих и не ешь солому

Сердцем поздравляем вас, доставайте калачи

И вареники, и пироги, вылезайте из печи,

Наливайтесь, вина.

Добрый вечер, щедрый вечер,

Мать Украина.

Если в вооружении имеются короткие (маленькие) стихи, лучше ними не ограничиваться. Стоит спеть хозяевам хотя бы 2-3 песенки, и уже тогда ждать подарки.

Что нельзя делать на Щедрый Вечер

И щедровальницам, и посевальникам, и хозяевам дома стоит запомнить традиции, не нарушать их. Эти обряды создавались веками, за каждым из них стоит множество поверий. Например, не стоит закрывать дверь перед гостями, ибо можно закрыть их перед своим благополучием на весь год. Также нельзя выметать зерно, которое засеяли посевальники.

Запрещено ругаться и сквернословить, нужно радоваться и веселиться. Также лучше не есть постную еду, лучше заставлять стол вкусностями. Начинать вечерю, конечно, лучше с щедро заправленной кутьи (маком, сливками, медом).

Не стоит прикасаться к деньгам. Это значит, что посевальникам и щедровальницам купюры готовятся заранее, деньги в долг не даются, не считаются. Мусор тоже не нужно выносить до 14 января.

Посевают утром мальчики, а щедруют вечером девушки, это правило хоть и действует, но, часто нарушается искателями поживы. Некоторые предпочитают чтить традицию «не закрой двери перед гостем», другие верят, что все должно соответствовать строгой традиции. Одно известно точно, если пускать нарушителя правил не хочется, лучше не выходить к нему и особенно не возмущаться.

Несколько советов щедровальницам и хозяевам домов

Главное правило — не ходите щедровать в одиночку. Для преступников праздник не является останавливающей силой. Некоторые специалисты отмечают, что стоит вооружиться баллончиком со слезоточивым газом. Тогда уже можно смело веселиться.

Маленькие девочки могут ходить щедровать при присмотре взрослых. Если же ребенок забыл слова, или попутал текст, не стоит бежать спасать ситуацию, хозяева дома тоже люди, и все понимают, ничего страшного в этом нет.

Особенно хорошо людьми воспринимаются новые щедривки, придуманные самостоятельно, которые дополняются уже привычными фразами, например, «Щедрый вечер, добрый вечер».

Поздравления стоит также петь, как и все стишки. Обычай гласит, что пожелания нужно проговаривать лишь искренне, если хозяева не вызывают такого желания, лучше просто спеть и не лукавить душой. Некоторые делают хитрее, подбирают общие тексты, где нет прямых обращений, но в этом случае теряется вся суть процесса.

Нередко хозяева дома запутаны или слабо осведомлены, спрашивают: «какого числа ваши посевалки?» или «когда щедривки поют?» Теряться не стоит, нужно уверенно отвечать: «засевают парни утром 14 января, такие уж ритуалы», или «щедруют девушки поздно вечером 13 января».

Прикольные стишки в этот вечер приветствуются, особенно на украинском. Люди любят улыбнуться, особенно без повода.

Посевать стоит обильно, не нужно жалеть пшеницы, которую, к слову, можно заменить и другой крупой. Засевают обычно весь дом, чтобы пшеница валялась кругом.

Напомним, Старый Новый год 2020: гадания, ритуалы, традиции и приметы.

Как сообщала Politeka, Старый Новый год 2020: лучшие стихи для посевания, традиции, чего нельзя делать.

Также Politeka писала, поздравления на Старый Новый год 2020: красивые, прикольные и короткие стихи.