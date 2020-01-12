Полиция задержала предполагаемых убийц участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой

Лейтенант Нацполиции и Вооруженных сил Украины Амина Окуева была расстреляна в собственной машине в Киевской области еще в 2017 году. С тех самых пор правоохранители занимаются расследованием этого резонансного дела. Как выяснилось, 12 января Нацполиции удалось задержать группу киллеров, который подозревают в убийстве известной женщины-добровольца. Как передает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день. Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии», - написал глава МВД.

Он добавил, что в отношении подозреваемых ведутся следственные действия.

Другие подробности о задержанных пока не раскрываются.

Напомним, что Амина Окуева трагически погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные расстреляли из автомата машину, в которой она ехала с мужем. Окуева получила пять пулевых ранений, в том числе – в голову. Ее мужу Адаму Осмаеву тогда удалось выжить.

Амина Окуева родилась в Одессе в 1983 году, где окончила Одесский медицинский университет по специальности «хирургия». Какое-то время жила в Москве и Грозном.

Во время Революции достоинства Окуева вступила в «Самооборону», где была врачом 8-й афганской сотни. Амина Окуева служила в рядах батальона полиции «Киев-2». Одновременно была пресс-секретарем «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева».

Ее муж, Осмаев был руководителем миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. В России его обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

Gepostet von Arsen Avakov am Sonntag, 12. Januar 2020

Напомним, всплыла правда о преступнике, которого забрал Путин в обмен на украинцев: "личный киллер Кадырова".

Как сообщала Politeka, обращались несметное количество раз: мать Окуевой раскрыла огромный просчет полиции.

Также Politeka писала, что опубликовано фото необычной могилы Амины Окуевой.