Несмотря на все заверения России, что на Донбассе воюют шахтеры и добровольцы, в сети появляются все новые доказательства этой чудовищной лжи

И публикуют разоблачающие фото и видео сами же воеваки, которые, не стесняясь, демонстрируют свое местопребывание в интернете.

Очередное видеодоказательство опубликовал в своем блоге пользователь под ником Vіtаuskаs. В кадре – уничтоженное войной Дебальцево и российские наемники, которые передают приветы домой и оскорбляют украинцев.

«Хроники «гражданской» войны в Украине. «Ихтамнеты» передают приветы домой в Россию из разрушенного ими Дебальцево. Вот почему в РФ на конституционном уровне и отменяется международное право. Но есть для путинских убийц плохая новость. Такие преступления срока давности не имеют», – подписал видео блогер.

Осторожно, ненормативная лексика!

Хроники "гражданской" войны в Украине. "Ихтамнеты" передают приветы домой в Россию из разрушенного ими Дебальцево.

Вот почему в РФ на конституционном уровне и отменяется международное право. Но есть для путинских убийц плохая новость. Такие преступления срока давности не имеют pic.twitter.com/2zATQwXJl0 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 16, 2020

В комментариях пользователи не сдерживают эмоций.

«Россия зло», «Мразь», «Правду сказал в начале - людей там нет, одни собаки», «Весь сброд собрался», «Пи**ец .. быдло , мерзость и гниды. Братскому народу нож в спину .. потом не удивляйтесь почему русских гнобят и ненавидят везде . « э , б*я , чо , на*** , ээ ..» . Бараны с**а», «Лучшие представители народонаселения Мордора. Интеллигентные, эрудированные, аристократические и одухотворенные лица. С родословными фамилиями уходящими корнями в глубину веков», – пишут под видео.

Ранее мы рассказывали о том, что Россия перебрасывает на Донбасс технику и военных. Так, по словам жителей оккупированных территорий, около 30 инструкторов-разведчиков армии РФ будут обучать боевиков, а значит, подозревают люди, резко возрастет количество ДРГ не только в ОРДЛО, но и в близлежащих районах.

Напомним, боевик Прилепин пошел на повышение у Путина.

Как сообщала Politeka, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям.

Также Politeka писала, что Путин начнет удар по Европе с Украины.