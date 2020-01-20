Известная украинская продюсер Елена Мозговая заявила, что украинские зрадофили могут поехать в оккупированные Донецк или Крым, если им не нравятся украинские праздники

Об этом она пишет в своем Facebook.

“Праздник Вышиванки – “глупий праздник”, проспект Шухевича – “предательство, деды воевали”… квоты на радио и телевидении – “насильная украинизация”… так езжайте в Донецк, там сейчас все, как вы хотите, чего в Киеве с бандеровцами сидеть? По дороге в Крым отдохнуть заедьте, там сейчас также все как вы хотели. Совок головного мозга…” – пишет Мозговая.

Недавно мы писали, что известный украинский актер Антин Мухарский, который был советником министра культуры Украины, высказался о языковой дискриминации в Украине.

Шоумен высказался об этом у себя на странице в Фейсбук.

"А вы пробовали, господа, родившись в русскоязычной семье в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре перейти в школе на украинский язык? Сразу: ги-ги-ги, тупой Селюк, жлоб, дебил, чмо, козел, утирок... В школе такая травля мало кто выдержит, запомнив на всю жизнь, что украинский-это опасность быть подданным обструкции, стать посмешищем, парией, чумным или прокаженным, отторгнутым социумом и коллективом", - заявил Мухарский.

Актер заявляет, что это очень болезненная детская травма, которую некоторые несут с собой даже во взрослой жизни.

"Даже врожденные украинцы с истинно украинскими фамилиями и генеалогией, что прошли через антиукраинский выучку советской школы, несут на себе эту печать панического страха в случае перехода на украинскую услышать в свой адрес эти оскорбительные, запечатленные в подсознании слова", - говорит известный актер и телеведущий.

Напомним, переселенцу жестоко отомстили за русский язык.

Как писала Politeka, известной украинской актрисе запретили играть из-за русского языка.

Также Politeka писала, Ирина Фарион выдала новую порцию бреда, сравнив русскоговорящее население Украины с ЛГБТ-сообществом.