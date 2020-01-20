Украинские военные в подавляющем большинстве слышать не хотят о сдаче территорий

Таким наблюдением в интервью «Главкому» поделился писатель Василий Шкляр, который неоднократно бывал на фронте и продолжает поддерживать связь с нашими военными.

Писатель призывает с пониманием относиться к историческим реалиям.

«Олесь Гончар еще в 1993 году написал, что Донбасс – это раковая опухоль, давай бросим его в глотку империи, пусть подавится. Большинство этого не хочет и слышать. И разве писатель сказал это в отчаянии из каких-то злых намерений? Он чувствовал угрозы, как чувствует зверь приближение опасности. Ибо далее говорит, что пусть нас будет меньше на несколько миллионов, зато это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью. А дальше Гончар высказывает пророчество, которое через два десятилетия сбывается на наших глазах. Иначе, говорит он, будет разбой и вечный шантаж. Попал в самое «яблочко». И должны ли мы принимать эти слова за окончательное решение? Нет, конечно», - говорит Шкляр.

Писатель рассказал, как недавно ему звонил с Марьинки кадровый офицер и рассказывал, что местные жители там никогда не шли на контакт с нашими воинами, но с недавних пор втихаря , чтобы никто не видел, начали подходить и просить не оставлять их.

«Эти люди тянутся к Украине. И как ты от них откажешься? Комок к горлу», - подытожил Шкляр.

Кроме того, мы сообщали ранее, что знаменитый украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр считает, что Украине не следует возвращать Крым.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

“Вот мы все говорим: “Да нет, там наши люди!” Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя обманываем?” – отметил писатель.

По словам Шкляра, в Крыму живет большое количество “природных” россиян, которые сейчас находятся в эйфории от того, что они живут в РФ. Он уверен, что попытки вернуть полуостров в состав Украины вызовут у местных жителей только ненависть.

“Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?” – подчеркнул он.

Также Шкляр выразил мнение, что Крым никогда не был частью Украины. Он заявил, что украинцы, которые там проживали, всегда считали полуостров “на чужбине”.

“Наша земля – та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс”, – резюмировал Шкляр.

Напомним, что известный украинец предложил отдать Донбасс России.

Как сообщала Politeka, известный писатель заявил, что Украине не нужен Крым.

Также Politeka писала, что захват Крыма и Донбасса могли сорвать, генерал ВСУ издал скандальную правду.