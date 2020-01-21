Уже почти 10 лет в Украине развивается система отслеживания общественного транспорта. Несмотря на множественные преграды, программа стабильно функционирует и набирает популярность. Теперь, большинство украинцев могут установить себе на телефон приложение и посмотреть движение маршруток на Google картах.

Большинству из нас знакомо то чувство, когда стоишь на остановке общественного транспорта, и не знаешь, когда прибудет маршрутка, стоит ли ее вообще ждать, нужно ли забиваться в переполненный автобус. Нередко все это усложняется плохой погодой, спешкой, нерегулярной работой городского транспорта, отсутствием четкого расписания.

Все-таки, мировой прогресс не стоит на месте. Теперь можно отследить транспорт на карте в режиме онлайн, будь то трамвай, троллейбус, автобус, или даже маршрутки. Делает это возможным приложение EasyWay. Работает все предельно просто: информация о местонахождении автобусов считывается через GPS маячки и передается в единую базу, откуда осуществляется трансляция на гаджеты пользователей в режиме реального времени.

Так можно узнать где пробки, за сколько автобусы добираются из одной точки в другу, когда именно приедет нужный транспорт. В каждом городе Украины ситуация с отображением маршрутов разная. В одних доступны точные координаты практически всех машин в работе, в других отображается лишь часть транспорта, в-третьих доступна сама схема движения, и то не всегда. Это обусловлено бюрократией, нежеланием маршрутчиков показывать свои поездки и другими человеческими факторами.

EasyWay, или как ее еще называют Eway и Easy Way, имеет ряд полезных функций. Так, можно настроить приоритетные маршруты, а все остальные скрыть, чтобы не отвлекаться. На данный момент в Киеве к отслеживанию доступно уже более 80% всего парка муниципального общественного транспорта, чему способствует "Киевпастранс".

Общественный транспорт в Киеве

Для жителей Киева доступны не только все виды общественного транспорта, но и самые низкие цены на проезд в Европе, что в среднем составляет 8 гривен. Местные жители также пользуются проездными и "Картами киевлянина", это значительно снижает стоимость.

Киев богат как государственными, так и частными перевозчиками. Несмотря на такое разнообразие, качество сервиса далеко от идеала, но в общем не плохое. Любимым видом транспорта киевлян является метро. Всего в столице существует три огромных ветки, которые соединяют между собой Правый и Левый берег, но все же не захватывают внушительную часть жилых массивов.

Экологически чистые троллейбусы и трамваи также пользуются популярностью. За 8 гривен, воспользовавшись этим видом транспорта можно проехать огромные расстояния, часами катаясь по городу. Но стоит учитывать так называемые «часы пик», когда люди в транспорте чувствуют себя как шпроты в банке. Это один из основных минусов всей общественно-транспортной системы в Украине.

Автобусы также не выходят из моды. На них уже поставили аппараты для считывания бесконтактных проездных. Такие системы отлично себя зарекомендовали и в скором времени появятся на всех общественных «каретах» столицы.

Но не все так просто и гладко. Существуют еще маршрутки, которые по большей мере являются частными. Из-за недостаточного контроля они очень часто нарушают всевозможные правила. Скорректировать им маршрут также сложно, из-за чего множество нуждающихся в дополнительном транспорте районов остаются без помощи.

Большинство общественного транспорта Киева трудится с 6:00 утра до 22:00-23:00 вечера. Рогатые трамваи и троллейбусы просыпаются в 5:00 утра и курсируют порой к полночи. Метро работает аналогично. Графики могут корректироваться в связи с глобальными пробками, акциями протестов и митингами. Ночью ездят маршрутные такси.

Есть еще городская электричка, которая курсирует по отдельному графику (на данный момент, с 6:00 до 10:40, и с 16:20 до 21:45), а также фуникулер, который закрыли на ремонт, он функционирует с 7:00 утра и до 22:00 вечера. Фуникулер должен открыться уже весной 2020.

Краткая история появления EasyWay

В далеком 2011 году Иван Шерстюк вместе со своей небольшой командой энтузиастов запустил сервис EasyWay. Изначально эта программа планировалась с расчетом на туристов, ведь приближалось Евро-2012. Однако идею по достоинству оценили также украинцы, что и подтолкнуло разработчиков трудиться еще усерднее. По последним данным, программой пользуется более 1,3 миллионов пользователей. Само приложение бесплатно, а весь заработок компания получает с рекламы.

Стартовые версии отображали на карте лишь схемы движения транспорта, позволяли проложить маршрут с точки А в точку Б, также показывалась стоимость проезда и скорость. Неспешно к этим функциям начала добавляться джипиес-информация относительно местоположения транспорта, расписание движения. Со временем появилась возможность отслеживать весь городской поток троллейбусов, трамваев, автобусов, маршруток.

Установка и использование EasyWay

Приложение EasyWay предназначено для работы на самых разных платформах: Windows, iOS, Android. На компьютере достаточно посетить официальный сайт eWay.in.ua, где нужно будет выбрать свой населенный пункт. Скачать EasyWay на iOS можно через App Store, что касается гаджетов на системе Android, здесь для загрузки и установки нужно будет воспользоваться Google Play.

Важно: не качайте приложение на сторонних ресурсах, ибо это чревато серьезными проблемами, начиная с установки вируса, заканчивая потерей конфиденциальных данных и поломкой устройства в целом.

В системе доступен как онлайн, так и оффлайн режим. Если приложение качается для постоянного использования, то лучше потерять немного места на диске устройства, и загрузить карту. Это откроет постоянный доступ к маршрутам, позволит системе быстрее загружаться в режиме онлайн, а также потреблять меньше мегабайт интернета.

Учитывая, что интерфейс приложения очень прост, разобраться в нем не составит какого-либо труда. Все пункты разбиты по вкладкам, например, «Маршруты», куда помещены все расписания и направления конкретных автобусов, троллейбусов и т.д. Другая вкладка позволяет найти нужный общественный транспорт на карте.

Карта приложения очень удобна и поможет не только в случае поездок. Она покажет где вы находитесь, даст возможность разобраться даже в самых запутанных городских джунглях, проложит маршрут, сократит расстояние к указанной точке.

Проблемы EasyWay

Несмотря на Постановление Кабинета Министров об открытых данных, в котором не так давно появилось упоминание о местонахождении гражданского транспорта в реальном времени, многие города Украины отказываются предоставлять данные для EasyWay. Таким образом, покрытие приложения по стране оставляет желать лучшего.

Наибольшей проблемой является нежелание маршруток, а точнее их водителей, отображать свое движение по городу, как по Киеву, так и по другим городам. Таким образом, маршрутками карта EWay заполнена меньше, чем хотелось бы.

Стоит отметить, что установленная программка может периодически выдавать разного рода ошибки. Для их решения нужно просто перезапустить приложение (выключить и включить). Некоторые пользователи также отмечают малый шрифт в приложении и невозможность его увеличить.

Ответы на самые распространенные вопросы (FAQ)

Какой город наиболее проблемный для EasyWay и какой самый удобный? Больше всего для оптимизации работы приложения помогало руководство города Днепр. В свою очередь, Харьков и Ивано-Франковск не особо желают идти на контакт, предоставлять открытые для общественности данные.

Как осуществляется работа с Google? «Гугл» предоставляет EasyWay свои мощности, последние, в свою очередь, открывают первым информацию об остановках, схемах маршрутов, другую важную информацию, которая может понадобится пользователям «Гугл карт». Таким образом, две компании гармонично взаимодействуют между собой.

Почему в графике нет нужного автобуса? Причин может быть несколько: не установлен или сломан GPS маячок, услуги предоставляет частная компания, которая попросту отказывается предоставлять данные про свой маршрутный рейс.

Весь ли киевский маршрутный транспорт оснащен GPS маячками? Более 80% и эта цифра постоянно растет.

Почему в общественном транспорте могут запретить установку GPS? Как правило, это частники, которым порой не выгодно постоянно отображать свое местоположение.

Можно ли сохранять свой поиск? Каждый пользователь может управлять своими маршрутами, настраивать их, сохранять. Это касается не только автобуса и общественного транспорта, но и других путей на карте, например, дорога с точки А в точку Б.

Возможно ли, что в скором будущем во всем общественном транспорте появятся отслеживающие устройства? Скорее всего нет, ибо побороть бюрократию порой невозможно.

Краткий вывод

EasyWay — современное приложение, которое позволяет отследить трамваи, троллейбусы, и даже нужную маршрутку. Посредством этого приложения можно найти общественный транспорт не только Киева, но и всей Украины, составить свой маршрут, построить кратчайший путь к ближайшей остановке. Для работы сервиса используются карты «Гугл».

Так, с каждым годом пользоваться общественным транспортом становится удобнее, не приходится ждать его по пол часа, всегда можно определить себе путь в незнакомом месте или городе. Пользуясь EasyWay появляется возможность ознакомиться, какая маршрутка куда едет, и даже в режиме оффлайн уточнить информацию.

Напомним, в Украине вводят новый налог на авто: кому придется раскошелиться.

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