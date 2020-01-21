Погода в Украине 21 января резко изменится, поскольку местами воздух остынет до настоящей зимы, а на другой части страны будет «весна»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

«21 января в Украине преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 0-5 мороза, в Карпатах 8-10 мороза; днем 0-5 тепла», - говорится в сообщении.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность и 2-4 тепла днем. Ночью же будет от 0 до -3 мороза.

Ранее мы сообщали, синоптики огорошили прогнозом на весну 2020. Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, март напомнит украинцам о морозах и может встретить снегами.

Апрель, по информации народного синоптика Леонида Горбаня, окажется тоже холодным и сырым. Долгожданное тепло наступит ближе к маю. Правда, и тут погода удивит украинцев и не даст расслабиться. Горбань прогнозирует жару и засуху в мае. Тем, кто плохо переносит "пекло", придется терпеть.

Отметим, синоптик Гидрометцентра Татьяна Черная рассказала, что сейчас украинцы столкнулись с аномальной зимней погодой. Конечно, и ранее случалось, что погода в январе была теплой, но, по словам синоптика, она ранее никогда не держалась в течение всего месяца. Теплая погода без минусовой температуры продержится в стране как минимум до 23 января. Потом столбик термометра может поползти вниз, но незначительно.

Напомним, что температурные качели не пожалеют никого: погода поиздевается над украинцами, к чему готовиться.

Ранее Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.

Также Politeka писала, что свежий прогноз погоды поражает, «крещенские морозы канули в лету».