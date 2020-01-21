Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30

По словам Премьера, стоимость услуг в сторону уменьшения пересчитали 131 предприятие теплокоммунэнерго. В частности, снижение произошло в 15 областных центрах: Виннице, Луцке, Днепре, Житомире, Запорожье, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Чернигове, Киеве.

При этом перерасчет не проводили в Сумах, Черкассах, Черновцах, Николаеве и в Полтаве.



Но в комментариях под постом премьера люди рассказали о своих цифрах в платежках и обвинили Гончарука во лжи.

"Куда, маму твою, оно интересно снижено? 1653 гривни в платёжке за 24 дня при средней температуре +4 в Ровно. Куда это оно, твою дивизию снижено?", "Как себе космические зарплаты начислять, так за день, а про понижение счетов на газ уже сколько говорите и только в 124 городах и это не все в этих городах получили платежки с уменьшением.", "+10% по сравнению с прошлым месяцем. У детей Полтава, прошлый месяц 850, в этом месяце - 1350. В премьера, наверное, какая-то своя особая математика".

"Вот это в очередной раз подтверждается, что ничего Премьер не контролирует лично то что ему докладывают. И живет на другой планете.", "Как всегда на словах очень хорошо.....а на деле как и должно быть у шутов", "Вы живёте в параллельной Украине?","Чем мы провинились?" - негодовали украинцы в сети.