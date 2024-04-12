Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что они против ударов со стороны Украины по российским НПЗ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это решение уже дискутируется где-то 2-3 недели, не меньше, недели 3, пожалуй, это точно, не меньше. Дело в том, что Соединенные Штаты опасаются на фоне пика сезонного удорожания нефти. А сейчас пошла цена вверх, посмотрите и сравните, с января по сегодняшний период где-то на 20-25 долларов выросла цена за баррель, безусловно, растет вследствие этого и цена на бензин. Как это связано и причем здесь НПЗ к американским рынкам? Очень просто», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, идет сезонное подорожание нефры, плюс нехватка предложения на рынке, это порождает дефицит, но США и Саудовская Аравия могли бы все решить, увеличив добычу, плюс это пошатнуло позиции россии на рынке. Тем не менее, отмечает эксперт, в США идет борьба между нефтегазовой промышленностью и зеленым переходом, последнюю как раз поддерживают демократы и, соответственно, администрация Байдена, а если выпустить на рынок больше нефти, будет меньше спроса на зеленую энергетику.

Тем не менее, констатирует он, удары со стороны Украины по российским НПЗ будут продолжаться. По словам эксперта, союзников надо слушать, уважать, мы от них зависим, но пусть тогда дадут нам возможности и мощности для ударов по россии, другим объектам.

«В целом же удары по военным объектам нужны, это уменьшает возможности и способности врага. Возможно, они переключатся с НПЗ на военные аэродромы, на объекты военно-промышленного комплекса, на админздания, штабы российских войск, ФСБ, это тоже нужно делать. Но эти удары, безусловно, должны быть», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Позний рассказал, что россия действительно разгоняет тему нелегитимности президента Украины, но наши граждане не ведутся.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал заявление главного дипломата Европы Борреля о том, что великая война уже в Европе.