Фонд Вадима Столара объявил о проведении восьмого этапа проекта "Восстановись" в обновленном формате. Он состоится в конце мая – начале июня в отеле Reikartz Поляна, расположенном в селе Поляна Закарпатской области. Здесь участники проекта смогут эмоционально перезагрузиться и настроиться на позитивные изменения в жизни, говорится на сайте Фонда.

“Восьмой этап “Восстановись” особенный. Мы просмотрели свой подход и решили расширить круг людей, которые смогут присоединиться к проекту. Теперь, кроме семей с детьми, потерявшими одного из родителей из-за российской агрессии, отдохнуть и получить психоэмоциональную разрядку смогут и семьи военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен”, – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Отметим, что на проекте с родителями и детьми работают специалисты – психологи, арттерапевты, аниматоры. Это позволяет участникам не только отдохнуть и перевести дух, но и получить квалифицированную помощь.

“Два года проект “Восстановись” оказывает психологическую поддержку пострадавшим от войны украинцам. За это время его участниками стали более полутора тысяч семей. С каждым новым этапом мы еще больше убеждаемся в том, насколько эта инициатива важна. Поэтому сейчас активно готовимся к проведению уже восьмого заезда, который стартует в конце мая”, – сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Желающих принять участие в следующем этапе проекта "Восстановись" из указанных выше категорий приглашаем зарегистрироваться по ссылке: https://stolarfund.com/projects/Vidnovys







