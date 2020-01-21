Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у 124 містах України тарифи на тепло і гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30

За словами Прем'єра, вартість послуг у бік зменшення перерахували 131 підприємство теплокомуненерго. Зокрема, зниження відбулося в 15 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Дніпропетровську, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницького, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові, Києві.

При цьому перерахунок не проводили в Сумах, Черкасах, Чернівцях, Миколаєві та Полтаві.



Але в коментарях під постом прем'єра люди розповіли про своїх цифрах з платіжках і звинуватили Гончарука у брехні.

"Куди, маму твою, воно цікаво знижено? 1653 гривні в платіжці за 24 дні при середній температурі +4 у Рівному. Куди це вона, твою дивізію знижено?", "Як собі космічні зарплати нараховувати, так за день, а про зниження рахунків на газ вже скільки говорите і тільки у 124 містах і це не все в цих містах отримали платіжки із зменшенням.", "+10% порівняно з минулим місяцем. У дітей Полтава, минулий місяць 850, в цьому місяці - 1350. У прем'єра, напевно, якась своя особлива математика".

"Ось це в черговий раз підтверджується, що нічого Прем'єр не контролює особисто те, що йому доповідають. І живе на іншій планеті.", "Як завжди на словах дуже добре.....а на ділі як і повинно бути у блазнів", "Ви живете в паралельної Україні? - обурювалися українці в мережі.