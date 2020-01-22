120 зарплат за два дня: Слуги народа в Давосе решили не скромничать
Депутаты от партии "Слуга народа" отправились на экономический форум в Давос, который влетит в копейку.
Перелет туда и обратно обойдется одному депутату в 24 тысячи гривен на самолетах МАУ. Проживание в отеле одного человека в среднем выйдет 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч.
Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине 4723 гривны. Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны. Один депутат потратит в среднем примерно за два дня 30 тысяч или 6 минимальных зарплат или 15 прожиточных минимумов. Если умножить эти цифры на 20, то выйдет 120 минимальных зарплат или 300 прожиточных минимумов (расчеты примерные).
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Жуткая стихия обрушилась на страну: есть погибшие
Сильный шторм, который буйствует в Испании уже три дня подряд, унес жизни пяти человек.
Циклон "Глория" принес в страну непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами.
В понедельник от шторма больше всего пострадали регионы вокруг Валенсии и Балеарские острова. Там наблюдались подтопления и сильный ветер.
Более 30 провинций Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Позже шторм переместился на юг Франции.
Синоптики называют шторм сильнейшим в регионе с 1982 года.
Правоохранители заявили, что количество погибших в результате шторма "Глория" возросло до пяти.
Испанские синоптики в понедельник сообщили о ветре до 115 км/ч и огромных волнах на побережье Средиземного моря.
Аэропорт Аликанте был вынужден приостановить работу, что привело к отмене многих рейсов.
Новое правительство Путина: в списке оказались знакомые всем имена, подробности
В России сформировали новое правительство.
Председателем Правительства Российской Федерации стал Михаил Мишустин.
Владимир Путин 21 января прибыл на очную встречу с новым правительством, которое начало работу в таком составе:
Министр обороны — Шойгу
Министр науки и высшего образования — Фальков
Министр иностранных дел — Лавров
Министр энергетики — Новак
Министр внутренних дел — Колокольцев
Министр транспорта — Дитрих
Министр по делам гражданской обороны и ЧС — Зинчев
Министр развития Дальнего Востока и Арктики — Козлов
Министр юстиции — Чуйченко
Министр культуры — Любимова
Министр промышленности и торговли — Мантуров
Министр просвещения — Кравцов
Министр спорта — Матицын
Министр здравоохранения — Мурашко
Министр труда и социальной защиты — Котяков
Министр экономического развития — Решетников
Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин
Министр строительства и ЖКХ — Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Шадаев
Министр сельского хозяйства — Патрушев
Своих постов лишились несколько влиятельных политиков, в частности, казалось бы, вечный Владимир Мединский - минкульт, а также:
Максим Орешкин — минэкономразвития;
Максим Топилин — минтруда;
Павел Колобков— минспорт;
Александр Коновалов — минюст;
Вероника Скворцова — минздрав;
Константин Носков — министр цифрового развития;
Михаил Котюков — миннауки;
Ольга Васильева — минпросвещения.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе
Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".