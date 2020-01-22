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120 зарплат за два дня: Слуги народа в Давосе решили не скромничать

Депутаты от партии "Слуга народа" отправились на экономический форум в Давос, который влетит в копейку.

Перелет туда и обратно обойдется одному депутату в 24 тысячи гривен на самолетах МАУ. Проживание в отеле одного человека в среднем выйдет 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине 4723 гривны. Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны. Один депутат потратит в среднем примерно за два дня 30 тысяч или 6 минимальных зарплат или 15 прожиточных минимумов. Если умножить эти цифры на 20, то выйдет 120 минимальных зарплат или 300 прожиточных минимумов (расчеты примерные).

Жуткая стихия обрушилась на страну: есть погибшие

Сильный шторм, который буйствует в Испании уже три дня подряд, унес жизни пяти человек.

Циклон "Глория" принес в страну непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами.

В понедельник от шторма больше всего пострадали регионы вокруг Валенсии и Балеарские острова. Там наблюдались подтопления и сильный ветер.

Более 30 провинций Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Позже шторм переместился на юг Франции.

Синоптики называют шторм сильнейшим в регионе с 1982 года.

Правоохранители заявили, что количество погибших в результате шторма "Глория" возросло до пяти.

Испанские синоптики в понедельник сообщили о ветре до 115 км/ч и огромных волнах на побережье Средиземного моря.

Аэропорт Аликанте был вынужден приостановить работу, что привело к отмене многих рейсов.

Новое правительство Путина: в списке оказались знакомые всем имена, подробности

В России сформировали новое правительство.

Председателем Правительства Российской Федерации стал Михаил Мишустин.

Владимир Путин 21 января прибыл на очную встречу с новым правительством, которое начало работу в таком составе:

Министр обороны — Шойгу

Министр науки и высшего образования — Фальков

Министр иностранных дел — Лавров

Министр энергетики — Новак

Министр внутренних дел — Колокольцев

Министр транспорта — Дитрих

Министр по делам гражданской обороны и ЧС — Зинчев

Министр развития Дальнего Востока и Арктики — Козлов

Министр юстиции — Чуйченко

Министр культуры — Любимова

Министр промышленности и торговли — Мантуров

Министр просвещения — Кравцов

Министр спорта — Матицын

Министр здравоохранения — Мурашко

Министр труда и социальной защиты — Котяков

Министр экономического развития — Решетников

Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин

Министр строительства и ЖКХ — Якушев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Шадаев

Министр сельского хозяйства — Патрушев

Своих постов лишились несколько влиятельных политиков, в частности, казалось бы, вечный Владимир Мединский - минкульт, а также:

Максим Орешкин — минэкономразвития;

Максим Топилин — минтруда;

Павел Колобков— минспорт;

Александр Коновалов — минюст;

Вероника Скворцова — минздрав;

Константин Носков — министр цифрового развития;

Михаил Котюков — миннауки;

Ольга Васильева — минпросвещения.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".