Всего нескольким кремлевским министрам удалось сохранить за собой кресла в новом правительстве

Ранее мы сообщали о том, что Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ в полном составе. Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Спустя несколько дней в России сформировали новое правительство

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ.

Председателем Правительства Российской Федерации стал Михаил Мишустин, тот заговорил о задачах нового правительсва, среди прочих - демография, поддержка семей с детьми, рост доходов и другое - декларативные громкие речи, традиционные для новых политиков.

Также известно, что Владимир Путин 21 января прибыл на очную встречу с новым правительством, которое начало работу в таком составе:

Министр обороны — Шойгу

Министр науки и высшего образования — Фальков

Министр иностранных дел — Лавров

Министр энергетики — Новак

Министр внутренних дел — Колокольцев

Министр транспорта — Дитрих

Министр по делам гражданской обороны и ЧС — Зинчев

Министр развития Дальнего Востока и Арктики — Козлов

Министр юстиции — Чуйченко

Министр культуры — Любимова

Министр промышленности и торговли — Мантуров

Министр просвещения — Кравцов

Министр спорта — Матицын

Министр здравоохранения — Мурашко

Министр труда и социальной защиты — Котяков

Министр экономического развития — Решетников

Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин

Министр строительства и ЖКХ — Якушев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Шадаев

Министр сельского хозяйства — Патрушев

Своих постов лишились несколько влиятельных политиков, в частности, казалось бы, вечный Владимир Мединский - минкульт, а также:

Максим Орешкин — минэкономразвития;

Максим Топилин — минтруда;

Павел Колобков— минспорт;

Александр Коновалов — минюст;

Вероника Скворцова — минздрав;

Константин Носков — министр цифрового развития;

Михаил Котюков — миннауки;

Ольга Васильева — минпросвещения.

Напомним и о том, что должность главы Госсовета для Владимира Путина - это возможность возглавлять любое новое государственное образование. Такое мнение выразил журналист Евгений Булавка.



По его словам, пункт о международных соглашениях, анонсированный Путиным в изменениях в Конституцию РФ, является ничем иным, как покушением на непризнание факта распада СССР и границ новых независимых государств. И даже больше - самого их существования. "Что должность главы Госсовета для Путина - это также возможность возглавлять любое новое государственное образование, которое может возникнуть после присоединения к России новых территорий.", - утверждает журналист. Кроме того, он подчеркнул, что выполнить свою "миссию" Путин планирует в этом году. "Кстати, новую Конституцию в России планируют утвердить до 1 мая. А 9 мая - это прекрасная возможность объявить какие-то геополитические планы. К числу "авторов" новой конституции включили таких персонажей как Захар Прилепин, который щеголяет количеством убитых украинских солдат. Неважно даже правда это или пустой треп. Кто-то из членов этой "конституционной комиссии" уже предложил включить в текст норму о праве на присоединение Украины и Беларуси.", - отметил он.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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