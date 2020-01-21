Ранее мы сообщали о том, что Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ в полном составе. Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Спустя несколько дней в России сформировали новое правительство
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ.
Председателем Правительства Российской Федерации стал Михаил Мишустин, тот заговорил о задачах нового правительсва, среди прочих - демография, поддержка семей с детьми, рост доходов и другое - декларативные громкие речи, традиционные для новых политиков.
Также известно, что Владимир Путин 21 января прибыл на очную встречу с новым правительством, которое начало работу в таком составе:
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Министр обороны — Шойгу
Министр науки и высшего образования — Фальков
Министр иностранных дел — Лавров
Министр энергетики — Новак
Министр внутренних дел — Колокольцев
Министр транспорта — Дитрих
Министр по делам гражданской обороны и ЧС — Зинчев
Министр развития Дальнего Востока и Арктики — Козлов
Министр юстиции — Чуйченко
Министр культуры — Любимова
Министр промышленности и торговли — Мантуров
Министр просвещения — Кравцов
Министр спорта — Матицын
Министр здравоохранения — Мурашко
Министр труда и социальной защиты — Котяков
Министр экономического развития — Решетников
Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин
Министр строительства и ЖКХ — Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Шадаев
Министр сельского хозяйства — Патрушев
Своих постов лишились несколько влиятельных политиков, в частности, казалось бы, вечный Владимир Мединский - минкульт, а также:
Максим Орешкин — минэкономразвития;
Максим Топилин — минтруда;
Павел Колобков— минспорт;
Александр Коновалов — минюст;
Вероника Скворцова — минздрав;
Константин Носков — министр цифрового развития;
Михаил Котюков — миннауки;
Ольга Васильева — минпросвещения.
Напомним и о том, что должность главы Госсовета для Владимира Путина - это возможность возглавлять любое новое государственное образование. Такое мнение выразил журналист Евгений Булавка.
По его словам, пункт о международных соглашениях, анонсированный Путиным в изменениях в Конституцию РФ, является ничем иным, как покушением на непризнание факта распада СССР и границ новых независимых государств. И даже больше - самого их существования.
"Что должность главы Госсовета для Путина - это также возможность возглавлять любое новое государственное образование, которое может возникнуть после присоединения к России новых территорий.", - утверждает журналист.
Кроме того, он подчеркнул, что выполнить свою "миссию" Путин планирует в этом году.
"Кстати, новую Конституцию в России планируют утвердить до 1 мая. А 9 мая - это прекрасная возможность объявить какие-то геополитические планы. К числу "авторов" новой конституции включили таких персонажей как Захар Прилепин, который щеголяет количеством убитых украинских солдат. Неважно даже правда это или пустой треп. Кто-то из членов этой "конституционной комиссии" уже предложил включить в текст норму о праве на присоединение Украины и Беларуси.", - отметил он.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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