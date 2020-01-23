Молодые и амбициозные студенты всегда демонстрируют общественности, что значит «жить». В Украине грызущие гранит науки имеют сразу два Дня студента — 17 ноября (международный) и 25 января (Татьянин день).

День студента в Украине и в большинстве стран мира отмечается осенью — 17 ноября. Но несмотря на международную традицию, существует также Татьянин день, покровительницы всех студентов. Этот праздник непосредственно связан с открытием первого Московского университета 25 января 1755 года. Таким образом появились два «Дня студента».

Отмечать данный праздник принято с особым размахом. Веселые поздравления, смешные шутки, розыгрыши, песни под гитару, небольшие концерты и даже торжественные застолья, все это с лихвой разливается по всей стране. Друзья и близкие шлют виновникам торжества поздравительные СМС, стихи, прозу, желают всех студенческих благ.

Краткая история праздника

На законодательном уровне Украина в 1999 года установила днем студента международный праздник, который отмечается 17 ноября. Этот день связан с трагическими событиями, произошедшими в 1939 году в Праге. В ноябре этого года в Чехословакии нацисты с особой жестокостью подавили мирный митинг, лишив свободы тысячи студентов, некоторые были убиты. Так, в 1946 году международное сообщество решило отдать дань героям данной истории, сделав в их честь праздник.

Относительно праздника 25 января, это памятная дата прежде всего для РФ. В этот день 1755 года проректор науки и культуры Иван Шувалов преподнес на подпись Елизавете Петровне указ об основании первого Московского университета в Российской империи. После, Николай I официально выдал указ, в котором идется, что 25 января нужно отмечать праздник подписания акта основания первого Московского университета. Так и появился русский День студента.

Татьяниным этот день называется в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая за свою веру была казнена. Вскоре церковь причислила мученицу к лику святых. Татьяна считается покровительницей всех студентов, поэтому эти два события сплелись воедино и создали непоколебимую традицию.

Учитывая военную ситуацию, Татьянин день постепенно теряет силу, студенты все больше празднуют свой день 17 ноября, согласно международным правилам.

Поздравления с днем студента в стихах

Несмотря на разногласия, повод для студентов погулять и отдохнуть подойдет любой. Студенческие годы — одни из лучших в жизни человека, когда энергия кипит в жилах, а душа ищет приключений. Традиция поздравлять другу друга с днем студента с каждым годом приобретает все больше прикольных идей, студенты по-всякому пытаются реализовать свой творческий потенциал. Так появляются флэш-мобы, различные пранки, челленджи, видео и т.д. Несмотря на все это, традиционных поздравительных стихов никто не отменял.

Смартфон, наушники, тетрадь

Бесконечная «Фейсбука» лента,

Чего же можно пожелать

В прекрасный День студента.

Подольше чтобы выходные длились

В компании друзей, шум, гам и радостные лица,

Чтобы до сессии дожить, и все вокруг не спились

Чтоб на экзаменах со шпорой не палится.

Любой стих можно переделать на свой лад, адаптировав его под конкретную личность. Так, можно гармонично внедрить имена в стих, индивидуальные жизненные ситуации и четкие пожелания. В 2020 году зима крайне капризная, мрачная и теплая, можно и это прикольно обыграть.

Студенты, с праздником, гуляем!

Сегодня мы движуем, отдыхаем!

Пускай все в мире подождет!

И даже если ты не сдал зачет!

Желаю вам, чтоб каждый день,

Превозмогалась ваша лень.

На пары чтобы доходить,

Чрезмерно топлива не пить!

Нередко студенту родители присылают СМС-поздравление со стихом. Ко Дню Татьяны поздравить прикольно далеко не всегда получается, но ответить стоит также с юмором и оценить их старания по достоинству.

Из года в год, студент идет

И жизнь его насыщенна, бодра.

Но скоро отдых пролетит, пройдет

Появится семейная нора.

Гуляй пока есть силы друг

Но и конечно, нас не забывай.

И если что, ты обращайся, вдруг

Понадобится что, не забивай!

Традиции Дня студента гласят, что празднование начинается с вечеринки в актовом зале, где активисты организовали сценки, танцы, песни, юмор и душевную атмосферу. Удачный сценарий подарит заряд бодрости на весь вечер, а в студенческие годы он, как правило, заканчивается утром.

Поздравление с Днем студента в прозе

Когда студенты отмечают какой-то праздник, тем более свой личный, поздравлять друг друга сложными красивыми стихами не всегда получается, и тогда на помощь приходит проза. Будучи на современной ноте, любое, даже поздравление в прозе должно быть с юморком.

«Студент! Сегодня твой личный праздник, и я хочу тебя поздравить, но делать этого не буду, ведь такого хулигана и лентяя все равно когда-то отчислят. Просто пожелаю тебе как следует насладиться этим ярким, бодрящим периодом в своей жизни, когда груз забот и серые будни не терзают со всех сторон.»

К сожалению, многие студенты не знают, какого числа празднуют их День, забывая поздравлять друг друга, готовить красивые стихи. Но не беда, даже если вспомнить в последний момент, на скорую руку креативный студент сможет набросать прикольную прозу, главное придерживаться хотя бы какой-нибудь структуры: акцент на празднике, шуточное пожелание, серьезный душевный поворот.

«С Днем студента! Желаю, чтобы у тебя с холодильника не воровали еду, преподаватели ставили зачеты просто так, а популярность не знала границ. Пусть эти крутые студенческие годы оставят за собой жирный след и только яркие воспоминания, которыми можно будет наслаждаться в будущем.»

Родители также очень часто поздравляют своих детей в прозе, обычно, посредством мессенджера или мобильной связи. В таких сообщениях обязательно должна быть душа, переданы теплые чувства и забота. Поздравительные слова должны звучать искренне, возможно даже с юмором.

«Ты студент, и я горжусь тобой! Сегодня твой праздник, поздравляю! Желаю надежных и верных друзей, не просыпать пары, закрывать сессии вовремя, найти свою половинку. Пусть счастливое студенческое время запомниться только позитивными красками на всю жизнь. Успехов тебе во всех начинаниях, шальной удачи и побольше улыбок!»

Составляя прозу не стоит забывать о самом главном — чувствах, которые идут изнутри. Не стесняйтесь их, проявляйте, поздравляйте так, словно это последний праздник на планете. Не так важна красота прозы, как ее смысл, всегда наполняйте им текст по максимуму.

Стоит также отметить важность указывать имена. Когда в поздравлении называешь имя человека, оно автоматически становится уникальным, именным, предназначенным для конкретного индивида. Читая такое сообщение, студент понимает, что это не просто скаченный красивый текст с сети Интернет, а душевное искреннее поздравление.

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