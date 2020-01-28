В сети возмутились бредовому заявлению депутата от партии Владимира Путина



Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал на своей страничке в Twitter российский экономист Владислав Жуковский.





"Единая Россия пробила очередное дно. Партия садистов и жулья: депутат Боронина предложила жителям посёлка Красная Горка сдавать детей в интернат, чтобы не возить в соседний город в школу. Построить школу или организовать автобус для школьников не предложила", - сообщил он.

Такая инициатива российского депутата не на шутку разозлила пользователей сети, а некоторые уже как должное восприняли ее.

"Хочется их депортировать куда-нибудь от нормальных людей. В наших чиновниках столько ненависти к простым людям ! Это не люди ..", "Скоро предложат сдавать на органы, и кормить не нужно и деньги немалые.", "Можно их всех оптом в интернат для слабоумных?! За колючую проволоку!!!", "Интересно, когда им мандаты раздают, у них перед тем как его вручить, проверят справку от психолога и нарколога?", - писали в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что в российской школе детям на новогоднем утренике показали выступление сотрудников охрани исправительной колонии.

Мы также информировали о том, что в России школьника оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за комментарии о Владимире Путина в социальной сети.

Школьник разместил в разделе "Записи" во "ВКонтакте" картинки, на которых на розовом фоне черным шрифтом написал: "Путин и его правительство – п*****сы сказочные", а также "Путин – e****й шакал".

Напомним, неудобный вопрос об Украине загнал Путина в тупик.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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