Журналистам провели экскурсию по офису IT-компании Innovecs

Продолжаются серии репортажей из вдохновляющих офисов Киева. Мы побывали в гостях у IT-компании Innovecs, которая разрабатывает программное обеспечение для клиентов из США, Европы, Израиля и Австралии, пишет mc.today.

Генеральный директор компании Алекс Луцкий провел для MC.today экскурсию по офису и рассказал, как работают и отдыхают сотрудники Innovecs и зачем компании свой «Гарвард».

Шесть этажей и 700 сотрудников

Innovecs разрабатывает продукты в сфере логистики, здравоохранения, финтеха, розничной торговли, игр и развлечений. Компания основана в Украине, но зарегистрирована в США. Ее трижды включали в рейтинг самых динамичных компаний Inc. 5000.

Офис Innovecs находится в бизнес-центре на бульваре Вацлава Гавела и занимает шесть этажей: пятый и с девятого по тринадцатый. Ближайшая станция метро – «Берестейская», между ней и бизнес-центром курсирует автобус для сотрудников компании.

За семь лет Innovecs вырос с трех человек до 700. «В нашей штаб-квартире в Киеве находится 95 % сотрудников, еще несколько человек – менеджеры по работе с клиентами и сотрудники отдела развития – в США и Европе», – рассказывает Алекс Луцкий.

Каждый этаж украшен фотографиями, постерами и мотивирующими надписями – например, «Explore» на всю стену. Яркие элементы есть даже на полу – это навигация, которая помогает не заблудиться в офисе на 7 тыс. кв. м.

Дизайн помещений оформлен в одном стиле, но у каждого этажа есть отличительная черта. Например, на девятом, где работают с американскими заказчиками, висят флаги США и постер баскетбольной команды Chicago Bulls. На других этажах можно увидеть флаги Израиля и Великобритании.

Каждый может зайти к генеральному директору

Сейчас Innovecs разрабатывает около 50 проектов, и за каждый отвечает отдельная команда. К примеру, для одного израильского заказчика компания создает программу, которая позволит оказывать медицинскую помощь удаленно. Врачи из разных стран смогут подключиться к системе, чтобы следить за анализами пациента, контролировать его состояние и совещаться.

Самый крупный проект – программа для логистической компании из США. Над системой работает команда из 100 человек, которая занимает весь девятый этаж.

«Мы делимся знаниями друг с другом и постоянно совершенствуемся. И, конечно, вдохновляем сотрудников инновационными решениям, в том числе и в офисе – с помощью образовательного хаба и отдельного пространства для событий», – говорит Алекс.

Также в компании много внимания уделяют коммуникации. Команды, которые работают над проектами, проводят регулярные встречи по утрам – для этого в офисе есть 35 переговорных комнат. Они названы в честь известных IT-компаний – Google, Facebook, Apple и так далее.

Рабочий вопрос можно обсудить и спонтанно – в Innovecs поддерживают политику «открытых дверей». Любой сотрудник может зайти к руководству и обсудить какой-то вопрос. Если разговор займет много времени, встречу назначают заранее: у команды есть доступ к календарям топ-менеджеров.

Сам Алекс раз в неделю проводит 15-минутные встречи с 14 топ-менеджерами. «Проговариваем цели, достижения и обсуждаем, как двигаться дальше», – объясняет он. У всех новичков есть возможность лично познакомиться с руководителем – несколько раз в квартал в компании проводят CEO Breakfast, который входит в программу адаптации.

Как можно развиваться в Innovecs

В Innovecs можно пройти внешнее обучение: в каждом департаменте есть бюджет на образование и развитие сотрудников. Кроме того, каждый квартал компания организует пять-шесть образовательных мероприятий, бесплатных для команды. Это хакатоны, семинары, конференции, выступления экспертов в HR, PR, проектном менеджменте и других областях.

«У нас выступают как внутренние эксперты, так и приглашенные спикеры. От тренинга по оценке проектов до лекции нейробиолога – регулярно предлагаем сотрудникам что-то новое», – говорит генеральный директор.

Специально для таких событий на 13-м этаже есть просторная площадка со звуком, освещением, проекторами и сценой – InnoHub. В хабе могут разместиться 250 человек. Кроме собственных лекций и мастер-классов, тут проводят и другие события, связанные с IT.

В InnoHub проходят и развлекательные события. Например, корпоративные вечеринки, киновечера, турниры по компьютерным играм или спортивным активностям – пинг-понгу и настольному футболу.

«Гарвард» внутри Innovecs

11-й этаж занимает InnoCamp – бесплатная образовательная инициатива для IT-специалистов и всех, кто хочет развиваться в этой сфере. Первый набор был летом 2019 года, стажеров готовили по четырем направлениям. Чтобы попасть в программу, кандидатам нужно было решить тестовое задание, подтвердить уровень английского и пройти собеседование. Из 3 тыс. желающих отобрали 20 стажеров. «Мы называем InnoCamp собственным “Гарвардом”», – делится Алекс Луцкий.

Обучение длилось месяц, и еще месяц команды проходили оплачиваемую стажировку на проектах Innovecs. По результатам экзаменов 12 стажерам предложили работу в компании.

«В InnoCamp мы привлекаем в первую очередь тех, кому интересно развиваться именно у нас. Но мы понимаем, что некоторые стажеры могут уйти в другие компании – это нормально. Так мы развиваем всю отрасль», – считает Алекс.

Как попасть в компанию

Узнать о новых вакансиях в Innovecs можно еще до их публикации – на мероприятиях в InnoHub. Для студентов и «джуниоров» компания регулярно проводит дни открытых дверей. На этих встречах рассказывают, каких специалистов ищут, а также обсуждают особенности работы на проектах в сферах логистики, разработки игр, образования и медицины.

Рекомендовать специалистов может каждый сотрудник. По реферальной программе за помощь в закрытии вакансии можно получить от $300 до $1500 в зависимости от должности, а за три успешные рекомендации подарят еще и велосипед.

Отбор проходит в несколько этапов – их точное количество зависит от проекта, в котором будет работать кандидат. Например, разработчики обычно выполняют тестовое задание и проходят два интервью – с техническим специалистом и HR-менеджером.

На собеседованиях смотрят прежде всего на личные качества. Если человек дружелюбный и позитивный – это уже залог успеха. «Технические знания, конечно, важны, но в целом всему можно научиться, в том числе и в нашем InnoCamp. Мы ценим командную работу и стремление развивать и развиваться», – говорит CEO Innovecs.

Массаж, приставки и отдел заботы о сотрудниках

«Мы стараемся обустроить офис так, чтобы сотрудники могли переключиться и расслабиться», – рассказывает Алекс.

На пятом этаже есть зона с удобными диванами и креслами-коконами, на девятом – шумоизолированная игровая комната с приставками, а на тринадцатом — лаунж-бар. На каждом этаже – по две кухни. Есть и свой спортзал с двумя тренерами, один из которых по кикбоксингу. А по четвергам команда может ходить на медитацию в InnoHub.

Но самое популярное место среди сотрудников – массажный кабинет. Запись сюда открывается в последний день месяца, обычно все места разбирают за 15 минут. «Раньше запись вели через календарь, но разработчики пару раз его взламывали, чтобы вписать себя», – улыбается Алекс. После этого в компании создали телеграм-бот для записи и установили фиксированное время сеансов – не более получаса.

Еще в Innovecs есть целый отдел заботы о сотрудниках и клиентах. Пять специалистов помогают решать не только рабочие, но и личные вопросы: от поиска билетов на самолет до покупки подарка для ребенка. Один из них ведет социальные проекты: в компании периодически организуют благотворительные инициативы и проводят донорские дни.

В ближайшее время несколько помещений объединят в одну большую зону. Там оборудуют комнаты для детей и для йоги, спа-зону, кофе-стойку с бариста и лаунж.