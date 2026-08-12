Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 та 14 серпня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 та 14 серпня триватимуть через технічні та планові роботи, пише Politeka.net.

У Кіровоградській області 13 та 14 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Відключення проводитимуться за конкретними адресами та в різні години — залежно від населеного пункту й ділянки електромережі, де триватимуть роботи.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», у селі Бобринець 13 серпня електропостачання планують обмежити з 09:00 до 16:00. До графіка увійшли такі адреси:

Учасників Ато — 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 122Б, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 59, 66, 67, 68, 70, 70А, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 96А, 97, 98, 99

Тараса Шевченка — 102, 110, 116, 117, 117 корп. А, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 124А, 124В, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 134А, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 161, 165, 165А, 167

Патріотична — 110, 114, 118, 118А, 120, 120 А, 120А, 127, 129, 129А, 131, 133, 139, 141, 151, 155

Береговий, пров. — 61, 63, 73

Кропивницького, пров. — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44, 46

Червоного Хреста, пров. — 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ганни Дмитрян — 75, 83

Зарічний, пров. — 11, 12, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 5, 6, 7, 8

Шумілова — 69, 73, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 90

Ліквідаторів ЧАЕС — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42А, 43, 43А, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63

Базарна — 150, 150А, 152, 154, 154а, 158, 160, 162, 164, 166, 166А, 168а, 191, 193, 195, 197, 199, 200, 203, 205, 207, 209

Володимира Великого — 100, 101, 102, 102А, 109, 109А, 110, 114, 116, 120, 121, 125, 129, 131, 133, 137, 88, 94, 96, 98, 99

Того ж дня планові роботи проводитимуться у населеному пункті Олександрівка. Тут електроенергію за визначеними адресами планують відключити з 13:00 до 19:00. До переліку увійшли вулиці:

Ігоря Сікорського, пров. — 1А, 2

Ігоря Сікорського — 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Незалежності України — 33

14 серпня, роботи на електромережах продовжаться. Час обмежень залежатиме від конкретної ділянки мережі та населеного пункту. Зокрема, у селі Гутницька електропостачання планують обмежити з 09:00 до 17:00. До графіка потрапили будинки на таких вулицях:

Партизанів України — 13, 5, 6, 9

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 34, 38, 4, 42, 44, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9

Лісова — 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 6, 7, 8

Крім того, планові роботи торкнуться частини населеного пункту Кримки. Там електропостачання за визначеними адресами також планують обмежити з 09:00 до 18:00:

Затишний, пров. — 2

Шкільна — 11, 12, 5, 6, 7, 9

Прикордонна — 10, 11, 13, 16, 17, 2, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вишнева — 1, 14, 18, 19, 24, 25, 3, 5, 6, 7

Чернявського — 1

Тараса Шевченка — 1, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 22, 3, 33, 4, 5, 7, 8.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на додачу до пенсії: в ПФУ пояснили, хто може отримати доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: де і кому готові надати допомогу.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: мешканці зіштовхнулися з новою проблемою.