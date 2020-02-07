Артист «Квартал 95» Александр Пикалов признался, что часто не хочет играть в миниатюрах, которые ему предлагают

Как рассказал комик в комментарии Знай.юа, он с легкостью высмеивает политиков, но не любит участвовать в пародиях на своих друзей. Особенно, на телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова.

«Я не люблю шутить о друзьях. Мне это очень сложно. Был против пародий на Димона, да. Политиков шарашу, хотя многих знал: тех, по которым проходились. Мне было забавно», - поделился актер.

По его словам, участвовать в пародии на Комарова он всегда соглашается со скандалом. Хотя, в одной миниатюре ему все же пришлось сыграть. Тогда в «Квартал 95» высмеивали участие Дмитрия Комарова в проекте «1+1» Танцы со звездами. Как известно, Комаров с трудом справлялся с танцами, хотя танцевал от всей души. В пародии Пикалов сыграл Дмитрия Монатика, который является жури на проекте.

По мнению Пикалова, Дмитрий Комаров очень смелый, потому что решился на участие в этом проекте. Отметим, что Пикалов и Комаров давние друзья, поэтому артисту вдвойне было сложнее шутить над ним. Пикалов признался, что очень переживал из-за шуток над Комаровым.

«Многие обижали его. У нас люди мало радуются за других людей, это факт, а тут еще, если есть возможность куда-то (нож - ред.) засунуть», - отметил комик.

Как известно, большинство шуток «Квартал 95» посвящены политикам, но иногда комики делают миниатюры об украинских звездах шоу-бизнеса.

Кстати, перед тем, как пародию на Комарова показали по телевидению, кварталовцы заранее извинились перед телеведущим. Скорее всего, Комаров не обиделся на шутки, ведь во время проекта над ним шутили многие.

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