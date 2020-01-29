Художній керівник "Жіночого Кварталу" і актор "Вечірнього Кварталу" Олександр Пікалов сварився з президентом Володимиром Зеленським із-за робочих моментів

Олександр сьогодні святкує 44-річчя. Він згадує, що у нього були сварки з Зеленським. При цьому зазначає, що капітального конфлікту ніколи не було, а сварки стосувалися тільки творчості, передає Politeka з посиланням на прес-службу "Кварталу".

"Перші скандали були, коли ми з Вовкою працювали над нашим СТЭМом «Безпритульний». Але важливо розуміти, що капітальних конфліктів за стільки років у нас не було ніколи. І якщо й траплялися сварки, то стосувалися вони виключно творчості", - розповів Пікалов.

Раніше ми повідомляли, що студія «Квартал 95» всім складом покине Україну заради свого гумористичного проекту.

У мережі з'явилася афіша майбутнього щорічного фестивалю «Весело» на 2020 рік. Захід за традицією пройде в Туреччині з 30 квітня по 7 травня 2020 року.

У фестивалі візьмуть участь українські зірки. Серед них виявилися група Mozgi, Сергій Бабкін, Freedom Jazz, Monatik і, само собою, Студія «Квартал 95».

Гумористи вже почали розміщувати у соцмережах афіші майбутнього заходу і згадувати про попередніх фестивалях. Зокрема, в Инстаграме з'явилися фотографії Євгена Кошового та Олександра Пікалова з минулих виступів.

Повідомлялося, що зірка «Кварталу 95» похвалився рекордним гонораром.

Про це в інтерв'ю розповів актор і художній керівник «Кварталу» Олександр Пікалов.

Але на питання журналіста про конкретну суму гонорару за корпоратив, художній керівник «Кварталу» почав отнекиватся і назвав тільки ті суми, які він заробляв сам.

«У нас завжди були колективи дуже великі. Ну, 3000 доларів я заробляв, і 5 заробляв.», — поділився він.

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