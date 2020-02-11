Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты при необходимости могут защищать интересы своей страны с оружием в руках

Как передает Politeka.net, на это в своем видеоблоге обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Во все времена дипломаты с честью служили отчизне до конца, выполняли свой долг перед ней. В том числе, в случае необходимости, – с оружием в руках, как это было во Вторую мировую", – высказался глава МИД России.

Цымбалюк в этих словах увидел подтверждение тому, что России не намерена отказываться применять такие методы в Украине.

"В праздничном поздравлении Лаврова есть вот такая прекрасная фраза. И это важно, потому что, как вы помните, Украину в 2014 году называли "фашистским" и "нацистским" государством, с которым можно и нужно бороться с оружием в руках. И возникает вопрос, нужны ли нам российские дипломаты, да и тем более посол в этом качестве?" – задался вопросом журналист.

Ранее генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что Кремль может и дальше запросто продолжать агрессию по отношению к украинскому государству на Донбассе, и более того, Москва может захватить новые территории нашей страны.

Кроме того, за счет незаконных вооруженных формирований, а также за весьма короткое время Российская Федерация может прибегнуть к расширению агрессии и захвату украинских территорий.

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