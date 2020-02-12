Одиозный российский политик Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России



Свой "план" он озвучил российским СМИ.

Жириновский считает, что Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет, а ситуация в Украине напомнила скандальному депутату "рак четвертой стадии", «метастазы» которого, распространились по всей стране.

По его словам, Зеленский не сможет удержаться у власти, и его «сметут» националисты, которым нужно только обворовать страну.

«После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — заявил одиозный нардеп.

Жириновский неоднократно высказывался о присоединении Украины к России.

Не так давно он призвал создать новую Русь под руководством РФ, добавив, что в нее должны войти Беларусь и Украина.

Ко всему прочему он заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко был обязан уже давно сделать шаг к воссоединению РФ и Беларуси. Которая, по его мнению, якобы должна просто расцвести, после этого.

Также российский политик утверждает, что вскоре в Украине может начаться война, которая будет ответом России на действия США.

Кроме того, он заявил, что в обозримом будущем над городами Украины будет возвышаться русский государственный флаг. По его словам, страна-агрессор в абсолютном спокойствии должна дожидаться этого момента, а с оптимизмом смотреть в будущее и ждать, когда над Киевом, Житомиром, Одессой и Донецком будет воздвигнут русский флаг.



